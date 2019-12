Peste 4,5 milioane ţigări de contrabandă confiscate în Borş

• firma are sediul în Săpânţa şi punct de lucru în Borş

Vineri, 6 decembrie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, poliţiştii din Bihor, Satu Mare și Maramureș, împreună cu polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației și Oradea, au efectuat o percheziție la o firmă specializată în importuri de hârtie gofrată, din spațiul extracomunitar, cu sediul în comuna Săpânța şi punct de lucru în comuna Borș, în vederea stabilirii trasabilității și realității mărfurilor declarate ca importate.

În cauză, exista bănuiala că, în rolele de hârtie importate ar fi fost disimulate importante cantități de țigarete de contrabandă, destinate comercializării ulterioare pe teritoriul național și comunitar, fără a fi achitate accizele și taxele aferente.

În urma percheziției efectuate la punctul de lucru din comuna Borș, pentru documentarea activității administratorului acesteia, un bărbat, de 47 de ani, din București, polițiștii au descoperit 4.540.000 de țigarete (227.000 pachete cu țigări), de patru mărci diferite, netimbrate, toate disimulate în câteva sute de role de hârtie gofrată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.270.000 lei.

Ţigaretele netimbrate descoperite în urma percheziției au fost ridicate în vederea confiscării.

În cauză, sub coordonarea unui procuror, se continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.