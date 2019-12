Centrul comercial Baia Mare Value Centre a sărbătorit un an de la deschidere

Centrul comercial Baia Mare Value Centre (bd. București 53) a sărbătorit vineri, 6 decembrie, un an de la deschidere printr-un eveniment generos ce a înglobat cântece și jocuri populare, concert de colinde, show de magie și o întâlnire specială cu Moș Nicolae.

Sub sloganul „Un an magic împreună/ Un an Value Centre”, aniversarea a fost dedicată împlinirii a unui an în comunitatea băimăreană și a hipermarketului Carrefour. Astfel, evenimentul dedicat tuturor clienților care au trecut vineri seara pragul centrului comercial a cuprins momente găzduite atât în incinta Carrefour (face painting), cât și în zone-cheie ale Baia Mare Value Centre: cântece și jocuri populare în zona de prezentare, show de magie cu Magicianul Augustin la scena amplasată în zona Food Court, concert de colinde, tot la scena amplasată în zona Food Court și o întâlnire cu Moș Nicolae și surprizele lui, în zona Ansamblu. De un succes deosebit în rândul clienților Baia Mare Value Centre s-au bucurat tinerii de la Ansamblul „Flori din Maramureș” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș. „Cu această ocazie, am ales să îi încântăm pe băimăreni cu o serie de cântece patriotice, colinde și dansuri din toate subzonele Maramureșului: Țara Chioarului, Țara Maramureșului, Țara Codrului și Țara Lăpușului.

Atmosfera de aici este una extraordinară. Este și 6 decembrie, e și Moș Nicolae și ne bucurăm de faptul că avem, în Baia Mare, un centru comercial ca și Value Centre”, a punctat maestrul coregraf Grigore Simionca, coordonator artistic. Clipe cu adevărat magice au experimentat în cadrul evenimentului aniversar și copiii care au fost prezenți vineri la centrul comercial Value Centre. Aceștia s-au întâlnit cu Magicianul Augustin al cărui show i-a ținut cu sufletul la gură. „Baia Mare Value Centre aniversează un an, iar eu mă bucur că m-au invitat să aduc mai mult magie pentru că, deja, aici, este magie, în acest centru oamenii se simt foarte bine. Așadar, am venit aici pentru a aduce mai multă magie pentru copii, dar și pentru părinții lor. Dacă la nunți ori botezuri, copiii sunt duși cu forța și se plictisesc, la acest eveniment părinții sunt aduși cu forța de către copii pentru că cei mici vor să vadă spectacolul de magie. Vreau să le fac o zi de Moș Nicolae frumoasă și toată lumea să se bucure. Eu mă bucur tare mult că sunt aici, nu am fost demult în Baia Mare, sunt încântat să revăd orașul frumos de care m-am îndrăgostit în urmă cu 3-4 ani”, a mărturisit Magicianul Augustin înainte de începerea spectacolului. În cadrul evenimentului de vineri, Carrefour a derulat și o tombolă aniversară cu premii consistente: mașină de spălat, TV LED, aspirator și tabletă. Mai mult, clienții care au făcut cumpărături de 200 de lei au primit instant un voucher în valoare de 20 de lei. Seara magică a fost completată de un concert de colinde susținute de Voice Art Studio și de o întâlnire inedită cu Moș Nicolae care a venit nu doar cu multe cadouri, ci și cu surprize pentru cei mici.