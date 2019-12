Corpul de control al CJ Maramureș, trimis la DGASPC

Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș (DGASPC) a fost din nou criticată în cadrul ședinței Consiliului Județean. Conducerea CJ susține că e instituția din subordine care își gestionează cel mai prost problemele.

În acest context, șefii administrației maramureșene spun că vor trimite în verificări Corpul de Control al Consiliului Județean. Pe de altă parte, executivul CJ afirmă că nu poate să ia măsuri de schimbare în privința managerilor instituției, pentru că sunt funcționari publici cu concurs pe post, însă recomandă demisia actualei conduceri.

Recomandări prea multe și adrese peste adrese trimise către DGASPC Maramureș, fără să se țină cont de acestea. E acuzația lansată de șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea împotriva conducerii Direcției Copilului. Președintele CJ și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea acestei instituții și precizează că s-a săturat să tot aloce bani fără să se vadă rezultatele.

“Activitatea DGASPC nu mulțumește pe nimeni. Eu sunt cel mai nemulțumit dintre toți. Este instituția de care sunt cel mai puțin mulțumit în calitate de ordonator principal de credite. Am alocat sume impresionante din bugetul CJ pentru activitate, pentru investiții. M-am săturat să tot investim în studii de fezabilitate. Susținem financiar această instituție. Am rectificat pozitiv de fiecare dată bugetele acestei instituții. Vom face controale în perioada următoare . Și vom lua și măsuri împotriva celor care nu manageriază corect această instituție”, a declarat Gabriel Zetea.

Subiectul legat de activitatea DGASPC a fost deschis de vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Doru Dăncuș care a exemplificat două dintre probleme. Una ar fi cea referitoare la condițiile improprii în care stau bolnavii veniți pentru evaluare la Serviciul de Evaluare a Persoanelor cu Handicap de pe strada Victor Babeș. “Nu e normal ca acești bolnavi să stea printre dosare. Parcă suntem într-o arhivă. Nu mai vorbesc că acea comisie de evaluare funcționează fără psiholog, fără un medic și doar cu contract prestări servicii”, a punctat Ioan Doru Dăncuș.

Pe de altă parte, vicepreședintele CJ a criticat procedurile de adopții. “Am făcut o solicitare la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș pentru a ne comunica numărul copiilor abandonați la naștere. În ultimii 3 ani au fost abandonați la naștere 17 copii. Am cerut de la DGASPC situația dosarelor depuse pentru adopție. Există niște suspiciuni. Sunt cel puțin două cazuri ce ar putea duce într-o zonă periculoasă pentru o instituție ce are în subordine serviciul de adopții”, a adăugat Doru Dăncuș. În acest context, el a cerut deplasarea Corpului de Control al CJ la DGASPC pentru a face verificări serioase.

De cealaltă parte, consilierii liberali sunt de părere că declarațiile conducerii administrației județene sunt strict politice. “Domnul Dăncuș trebuie să vină și cu soluții dacă are nemulțumiri. Sunt gesturi strict politice pe final de mandat. Domnul vicepreședinte are în atribuții să se ocupe de această instituție”, a spus consilierul județean, Călin Bota.