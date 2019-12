Tîrg de Crăciun, în Târgu Lăpuș

Până în 20 decembrie, în orașul dintre munți, în foaierul Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Tg. Lăpuș, sunt amenajate expoziții cu vînzare care conțin decorațiuni artizanale de Crăciun, lucrate cu finețe și talent de copii, adulți, femei și bărbați din Țara Lăpușului. Încă de la intrare, impresionează expoziția artizanală cu zgărzi și zgărdane din mărgele multicolore și confecționate de femei pricepute din satul Rogoz, aparținător orașului Tg. Lăpuș, coordonatoare este Ioana Cosma. Atrage mulți vizitatori și standul cu zeci de piese artizanale ale sculptorului lăpușean de „talie” națională Alexandru Perța-Cuza care expune: machete pentru troițe, un soare cu Mîntuitorul în mijloc și încadrat cu Apostoli, cruciulițe, linguri în seturi, clești pentru spart nuci, oglinzi îmbrăcate în lemn sculptat etc. Într-un alt spațiu, expun elevii claselor I-IV de la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”, lucrări reprezentate de către elevele clasei a XI-a, Silvia Perhaiță, Domnica Clep și Paula Thira. În expoziție se află coronițe din crenguțe de brad, lumînări parfumate etc. La intrarea în sala de spectacole expune tînăra Alexandra Șanta din Tg. Lăpuș, iar în alt loc se află o expoziție cu multe piese de decorațiuni pentru Crăciun ale Centrului de Zi, coordonatoare sînt prof. Doina Bota și Nuți Lazar, iar lîngă ușile de la intrarea în foaier expune Aurelia Mohanu: penare pentru elevi, fețe de masă etc.