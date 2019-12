Corala Armonia în concert caritabil la Baia Mare

Vineri, 6 decembrie 2019, ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, după ora vecerniei, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a participat la concertul caritabil de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, sub genericul „Construiește o casă – zidește suflete”.

Concertul a fost organizat de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, prin sectorul social-filantropic și misionar, consilier eparhial Arhim. Dr. Casian Filip, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare, director Iuliana Dăncuș, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare și Asociația „Filantropia Maramureșeană”, sub genericul „Construiește o casă – zidește inimi”.

În concert au evoluat, în deschidere, timp de 30 de minute, Corul „Madrigaletto” al Liceului de Arte din Baia Mare, dirijat de profesorul de muzică Dorin Florian Chereji. Corul a luat ființă în anii 60 ai secolului trecut, imediat după înființarea liceului, a activat în permanență și a purtat mai multe nume.

A prezentat mai multe colinde, de regulă din repertoriul Corului „Madrigal”, dar și altele.

În concert a evoluat, pe parcursul a aproape două ore, Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijată de Arhid. Lect. Univ. Dr. Ion Iulian Dumitru.

Corala a luat ființă în anul 2001 în cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Tulcea la inițiativa actualului dirijor Ion Iulian Dumitru. De la început a abordat un repertoriu religios, format din piese polifonice și psaltice, precum și din folclorul românesc, colinde tradiționale și străine, precum și piese din repertoriul clasic universal, după cum a spus Arhid. Vlad Verdeș în prezentarea făcută publicului. În 2013 obține, la Graz, în Austria, la Olimpiada Mondială a Corurilor, premiul pentru cel mai bun cor bărbătesc din lume, premiul pe care îl obține și un an mai târziu, în Letonia, la Riga.

În concertul de la Catedrala Episcopală din Baia Mare a abordat un repertoriu bogat de colinde românești și străine, într-o interpretare cu adevărat de excepție, fapt pentru care a primit de mai multe ori aplauze la scenă deschisă, uneori cu spectatorii în picioare. Vocile coriștilor au avut limpezimea sunetului de cristal, amplitudinea sunetului de ciocârlie și gravitatea sunetului teluric, care venea parcă din străfundurile pământului.

Concertul s-a constituit într-un eveniment cultural de excepție, rarisim, un regal, lucru subliniat și de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin:

„Acest concert impresionant, pe de o parte este un act de sărbători, pe de altă parte este un dar din dar, care se face har și este organizat cu un scop nobil și binecuvântat. Eparhia noastră a desfășurat în anul acesta un proiect foarte complex, cu mai multe subproiecte. În cadrul proiectului eparhial consacrat Anului Omagial al Satului Românesc a fost și acest subproiect intitulat „Construiește o casă – zidește suflete”. În cele 8 protopopiate am identificat familiile cele mai nevoiașe și numeroase, care au nevoie de o casă, în care să trăiască în demnitate și așa cum se cuvine în lumea în care trăim, pentru că Biserica și comunitatea sunt îndatorate să intervină atunci când există suferință și nevoie.”

Vorbind despre Corala „Armonia”, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a subliniat:

„Corala Armonia nu este un grup coral, este un eveniment artistic, este ceva ce a creat Dumnezeu. Dacă n-ar fi existat, ar fi trebuie să ne dăm toată silința să găsim o soluție ca să apară. Dar ne-a dăruit-o Dumnezeu. Este cunoscută în țară. Este un fenomen internațional. Le mulțumim pentru toate.”

În încheiere, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a conferit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” directorului Ansamblului Folcloric Național, Iuliana Dăncuș, Emil Miheț, maestru coregraf, Eduard Albina, dirijorul orchestrei, Pr. George Udrea, managerul Coralei „Armonia”.

Cu Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” a fost distinsă Corala „Armonia” și Corul „Madrigaletto” al Liceului de Arte Baia Mare,

La ieșirea din Catedrală au existat mai multe urne și un număr de cont, în care spectatorii au putut dona după dorința fiecăruia. Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au donat public câte 10.000 lei noi fiecare. Dumnezeu să le primească darul.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”