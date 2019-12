DGASPC Maramureş va construi 4 locuinţe maxim protejate cu destinaţie de servicii sociale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramure a depus şi câştigat finanţare nerambursabilă pentru construirea unui număr de 4 locuinţe maxim protejate, cu destinaţie de servicii sociale pentru beneficiarii care provin din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Poienile de sub Munte, în vederea restructurării acestuia, prin reducerea capacităţii centrului la 50 de locuri.

Fiecare locuinţă ma­xim protejată urmează să ofere găzduire şi servicii unui număr de 10 beneficiari. Prin urmare, 40 de beneficiari care provin din actualul CIA Poienile de sub Munte, pentru care echipa multidisciplinară a propus transferul în locuinţă maxim protejată, urmează a fi transferaţi în aceste servicii nou înfiinţate, până la finalul anului 2021.

În prezent, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Poienile de sub Munte găzduieşte 107 persoane adulte cu dizabilităţi. Criteriile de eligibilitate sunt: persoane adulte care deţin certificate de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, au domiciliul legal în Maramureş, nu au susţinători legali sau dacă au, aceştia se află în imposibilitate de a întreţine persoana cu handicap, din diverse motive, lipsa altor posibilităţi de acordare a asistenţei sociale în regim de protecţie neinstituţionalizat, tineri cu handicap, prin transfer din sistemul de protecţie a copilului, pentru care nu a fost identificată o altă alternativă.

Pentru a fi admisă persoana în acest centru, reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la Primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC.

După analizarea dosarului se emite decizia de admitere sau respingere de către Comisia de evaluare a persoanleor adulte cu handicap din cadrul DGASPC Maramureş şi se soluţionează în termenul legal.

Investiţii la CIA Poienile de sub Munte

În ultima perioadă, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) s-au executat o serie de lucrări, clădirile fiind reabilitate termic, inclusiv zugrăvite, curtea centrului a fost betonată, s-a efectuat igienizarea spaţiilor de risc, s-au montat geamuri şi uşi termopan şi s-au executat reparaţii la canalul termic, pentru asigurarea confortului ambiental în cameră, sala de mese şi atelierele protejate.