Măsuri imediate și de perspectivă, în urma rezultatelor PISA 2018

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a stabilit planul/calendarul de activități, cu măsuri imediate și de perspectivă, după anunțarea rezultatelor înregistrate de elevii români la evaluarea PISA 2018. Astfel, luni, 9 decembrie, o echipă de specialiști și cercetători în științele educației, coordonată de ministrul Educației și Cercetării, a realizat o analiză detaliată a rezultatelor PISA 2018. Analiza va constitui fundamentul pentru identificarea și adoptarea unor măsuri specifice. Luni, 16 decembrie, va avea loc o dezbatere pe acest subiect, adresată atât specialiștilor și reprezentanților profesorilor, cât și elevilor și societății civile. În urma consultărilor, la sfârșitul lunii decembrie va fi definitivat un set de măsuri concrete, cunoscute și asumate de toți actorii educaționali. Reamintim că în data de 3 decembrie, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a prezentat raportul „What students know and can do”, în care sunt prezentate rezultatele evaluării PISA (Programme for International Student Assessment) derulate în anul 2018.