Președintele PNL Maramureș, secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș, a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban, decizia apărând în Monitorul Oficial.

,,Mulțumesc premierului pentru încrederea acordată și colegilor care m-au susținut pentru această poziție. De asemenea, echipa PNL Maramureș alături de care voi munci în continuare pentru a ne atinge obiectivele asumate pentru anul viitor, merită recunoștința mea, deoarece împreună am muncit pentru a face din PNL Maramureș una din cele mai puternice organizații liberale din țară. Sunt onorat de această numire și cu responsabilitate mă alătur echipei guvernamentale pentru a pune în practică măsurile despre care le-am vorbit oamenilor în campanie și pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare. Sunt multe lucruri stricate de guvernările PSD, am început deja să le reparăm și sunt convins că împreună cu întreaga echipă guvernamentală vom reuși să ducem la capăt cu succes toate măsurile asumate. Cu muncă, încredere și bună-credință construim împreună România pe care o dorim cu toții”, a declarat liderul PNL Maramureș, Ionel Bogdan. PNL Maramureș a devenit principala forță politică din Maramureș, obținând scoruri electorale foarte bune la alegerile europarlamentare și prezidențiale din acest an.