Bobocii Colegiului “Aurel Vlaicu” s-au întors în… anii ‘90

Vineri, 6 decembrie, la Teatrul de Păpuși din Baia Mare, s-a desfășurat Balul Bobocilor Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” din Baia Mare (director, prof. dr. Gina Marian). Tema evenimentului a fost „Back to the 90’s” (Întoarcerea la anii ’90).

Sala plină ochi a ovaționat cele șapte perechi concurente la următoarele probe: dans lent, proba de originalitate, dans modern și proba surpriză. S-au evidențiat momentele specifice anilor ‘90, precum: „Surprize, surprize”, „Robingo”, „Like the rock” etc. Elevii au fost pregătiți de Raluca Pteanc – coregraf și Amalia Pop – coordonatorul educativ. Câteva momente folclorice autentice au fost aduse pe scenă de: Ionuț Rad, Carina Mureșan și Andreea Băbaș. Printre invitați s-au numărat personalități din lumea fotbalului și a rugby-ului local, reprezentanți ai sponsorilor. Balul a fost câștigat de Porumb Melisa și Kis Erwin care au fost declarați Miss și Mister Boboc 2019.