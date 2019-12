Cavnicul se pregăteşte de evenimentele specifice sărbătorilor de iarnă

În pragul sărbătorilor de iarnă, la fel ca în fiecare an, în Cavnic încep pregătirile pentru evenimentele specifice acestui anotimp. „Parada brondoșilor” este unul dintre evenimentele importante din oraş şi totodată unic. Parada a devenit o tradiție în Cavnic. În fiecare an, brondoșii ies pe străzi și oferă un spectacol aparte.

Toţi brondoșii din oraş care doresc să participe sunt aşteptați la paradă (Centrul Cultural și Sportiv Pintea Viteazul Cavnic organizează marți, 17.12.2019, de la ora 10, „Parada bron­do­și­lor”). Traseul este următorul: se va porni din fața Ca­sei de Cultură împreună cu Ansamblul Folcloric ,,Flori de Mină” și se va parcurge pe jos, colindând, tot centrul orașului, cu oprire la instituțiile statului: „Va fi parada organizată în oraș, după care copiii colindă la primărie, la instituțiile din oraș și apoi de Crăciun, 3 zile, brondoșii vor fi văzuți pe străzile orașului, iar de Revelion vom avea un foc de artificii așa cum am avut în fiecare an pentru localnicii din Cavnic. A treia zi de Crăciun va fi Parada Brondoșilor, ea având loc la închiderea sărbătorilor de iarnă. Anul trecut am avut peste 1.000 de participanți și a fost chiar un eveniment de succes”, a spus Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic. Până atunci, în data de 14 decembrie, în Cavnic se va desfășura și tradiționalul festival „Sub ramură de brad”. La cea de-a VI-a ediție a festivalului, organizatorii promit un spectacol special.