Lumina de la Betleem soseşte duminică în Baia Mare

Respectând o tradiţie de peste 15 ani, membrii Fundaţiei Wald­burg, cu sediul în Băiţa, aduc şi anul acesta, de sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, Sfântă Lumină din Peştera de la Betleem, locul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Lumina este adusă cu avionul până în Austria de Nord, de unde vin şi membrii Fundaţiei Waldburg, şi este luată de un copil care a făcut în acest an un fapt măreţ. Întreaga acţiune este patronată şi realizată pe banii unui post de televiziune care emite pentru Austria de Nord. Deci, un copil ia Sfânta Lumină, o aduce în Austria cu avionul, iar din Austria de Nord Sfânta Lumină se distribuie, prin intermediul pompierilor şi cu trenul, în toată Europa, inclusiv la Parlamentul European. Sfânta Lumină se predă celor care o vor răspândi, într-un moment festiv transmis de televiziunea care patronează evenimentul. Într-un asemenea moment festiv au preluat Sfânta Lumină şi voluntarii Fundaţiei Waldburg, care au venit cu ea în judeţul nostru.

Sfânta Lumină a fost adusă duminică, 8 decembrie 2019, la sediul din Băiţa al Fundaţiei Waldburg, iar apoi au distribuit-o peste tot pe unde aceşti voluntari cu suflet mare au mers cu ajutoare la familiile izolate şi la cele cu probleme sociale din Băiţa, Poienile de sub Munte, Tg. Lăpuş, Suciu de Sus, Groşii Ţibleşului, Copalnic Mănăştur, Preluca Veche etc.

Duminică, 15 decembrie 2019, voluntarii austrieci aduc lumina pentru băimăreni, la biserica cu hramul „Naşterea Domnului” din Baia Mare, cunoscută ca biserica de la Spitalul Judeţean, unde sosesc în fiecare an de Crăciun. Ei vor ajunge în jurul orei 11 şi o vor dărui după încheierea Sfintei Liturghii tuturor credincioşilor din biserică.

Este o lumină a păcii şi bucuriei, care se păstrează nestinsă în casă până după sărbătoarea Botezului Domnului. Cei ce o iau o pot dărui, în semn de bucurie şi respect pentru sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, celor care nu au putut merge să o ia de la biserică.