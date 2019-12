La ultima ședință a Consiliului Județean (CJ) Maramureș, premiile destinate elevilor olimpici maramureșeni au fost aproape dublate. Astfel, în acest an, au fost alocați 200.000 de lei pentru premierea performanței elevilor olimpici și a profesorilor. An de an, sumele repartizate de CJ Maramureș performanței școlare au crescut. 60.000 de lei au fost alocați în 2016, 70.000 de lei în 2017 și 120.000 în 2018.