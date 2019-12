Zimbrii de la CSM Știința au donat sânge pentru Maramureș

Ca un răspuns logic și elegant la aplauzele și uralele ce le primesc peste an, rugbiștii de la CSM Știința Baia Mare au apărut, miercuri dimineața, la Centrul de transfuzii din Baia Mare, pentru a dona sânge. Gestul, chiar dacă e unul de suflet, nu e unul singular: au mai făcut, an de an, ba uneori și de două ori pe an, când a fost mare nevoie.

„Eu cred că este un gest frumos, umanitar și vrem să dăm ceva înapoi comunității, să fim alături de cei ce au nevoie, să putem ajuta. Nu ar trebui să fie o problemă pentru oricine poate să doneze, trebuie doar să ne gândim cât de important poate fi pentru alții acest mic gest. Vital chiar. Chiar oricine poate să-l facă”, spune antrenorul echipei, Eugen Apjok. „Nu, nu am prea mult sânge, însă e firesc să donăm, mai ales că este criză. Sunt atâția oameni care au nevoie, de ce să n-o facem?”, spune jucătorul Constantin Pristăvița. Mai mult, echipa vrea să extindă donarea, chiar de două ori pe an, când se poate. „Sunt băieți tineri, au de unde, contează gestul și să putem ajuta pe cei care au nevoie mare”, explică antrenorul Apjok. Am întrebat și instituția, de asemenea, dacă sângele fierbinte, proaspăt ieșit pulsând din grămadă, ajută comunitatea.

„Nevoia de sânge este permanentă. În special în lunile de vară și în cele de iarnă, nevoia de sânge este mare. Ne bucurăm de sprijinul celor care donează, care ne susțin. Băimărenii vin în situația în care există un anunț umanitar, rugați să vină pentru o persoană anume. Dar sunt societăți care se implică regulat în activitatea de donare, sunt sportivi cum sunt cei de la CSM Știința Baia Mare care donează chiar în momentul în care vorbim. Ei sprijină donarea de sânge prin acțiuni repetate și doresc să le mulțumesc, o fac anual, ba vin și vara, când nevoia de sânge este acută. Ne bucurăm de sprijinul lor. Deși populația județului este relativ mare, numărul donatorilor este mic. Eu doresc să trag un semnal de alarmă, să chem populația să vină să doneze sânge în mod constant, de 2-3 ori pe an, ar ajuta foarte mult pacienții județului nostru, care au nevoie. Acțiunile repetate susțin donarea de sânge, cele izolate ajută doar pe moment. Vom avea nevoie de sânge și în luna ianuarie, când este o lună destul de slabă în ce privește numărul donatorilor”, spune Daniela Veber, biolog, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Maramureș.

Prins cu activități în Parlamentul României, președintele clubului, Călin Matei, a lipsit numai de această dată de la acțiunea de donare, fiind un inițiator și un obișnuit al acțiunii umanitare de donare.