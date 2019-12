Patru jucătoare ale AS Independența, convocate la loturile naționale de junioare

Naționalele de junioare Under 19 și Under 17 efectuează în această perioadă stagii de pregătire, în vederea participării la Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European din 2020.

Tricolorele de la Under 19 sunt cantonate la Mogoșoaia sub îndrumarea antrenorilor Florin Bugar (Piros Security Arad) și Liviu Ivasuc (AS Independența Baia Mare). Pe lîngă tehnicianul băimărean, la lotul național Under 19 au fost convocate și trei jucătoare de la AS Independența, Camelia Daneliuc (fundaș), Marinela Cotoș (mijlocaș) și Raluca Dragoș (mijlocaș). Turul de Elită pentru tricolorele Under 19 se va consuma în perioada 6-14 aprilie 2020, în Olanda, în Grupa 1 mai fiind repartizate Islanda, Scoția și Olanda. În 7 aprilie, România va întâlni Olanda, pe 10 aprilie tricolorele se vor duela cu Scoția, iar în ultimul meci al grupei, programat pentru 13 aprilie, România va juca împotriva Islandei. Doar câștigătoarea grupei se va califica la Campionatul European din Georgia, programat în perioada 21 iulie – 2 august.

Tot la Mogoșoaia își încarcă bateriile și lotul național de junioare Under 17, lot supervizat de Irina Giurgiu, fostă componentă a AS Independența Baia Mare, actualmente sub contract cu FRF. Și aici formația din Liga 1 la fotbal feminin are o componentă convocată, mijlocașul Daiana Oneț. România Under 17 pregătește participarea la Turul de Elită de anul viitor, din perioada 18-24 martie, din Ungaria. Tricolorele vor juca cu Ungaria în 18 martie, pe 21 martie cu Rusia, iar în 24 martie 2020 vor întâlni Islanda. Ca la celelalte categorii, și aici se califică doar prima clasată la Campionatul European din Suedia, stabilit în intervalul 9-22 mai.