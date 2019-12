Prof. dr. Anca Minodora Hendea Costin, noul inspector școlar general: „Mă simt onorată, mândră și responsabilizată de misiunea pe care o am”

Prof. dr. Anca Minodora Hendea Costin, noul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Maramureș, a avut joi după-amiază o primă întâlnire cu reprezentații mass-media. Aceasta a făcut o scurtă descriere a activității sale didactice menționând, în contextul numirii sale, faptul că nu a fost niciodată înregimentată politic.

• Experiență la catedră de aproape 34 de ani

În prezent, prof. dr. Anca Minodora Hendea Costin este profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, iar experiența ei la catedră este de aproape 34 de ani. „Trebuie să știți despre mine că nu am început activitatea didactică la „Șincai”. Am început să predau la școli gimnaziale. De exemplu, am fost repartizată la Școala Gimnazială Nr. 8 Borșa unde mi-am făcut stagiatura și unde am învățat ABC-ul meseriei, un loc de care mă simt legată afectiv. Am fost titulară la Casa de copii școlari, o experiență dură. Am fost profesor detașat, am fost profesor titular apoi la Școala Gimnazială „Octavian Goga” unde, pentru o perioadă scurtă, am fost director adjunct. Apoi, am devenit profesorul Colegiului Național „Gheorghe Șincai”. Am participat la organizarea de olimpiade și concursuri școlare, am fost profesor evaluator la fazele municipală, județeană, națională, am scris carte școlară, sunt metodist, sunt îndrumător de practică pedagogică. Asta înseamnă că am învățat câte ceva din tainele muncii de profesor care este, după părerea mea, o muncă frumoasă, nobilă și extraordinar de importantă”, a punctat prof. dr. Anca Minodora Hendea Costin, inspector școlar general al ISJ Maramureș.

• Echipa managerială a ISJ Maramureș rămâne aceeași

În contextul numirii sale la cârma inspectoratului școlar, prof. dr. Anca Minodora Hendea Costin a precizat faptul că nu a fost niciodată membră de partid. „Mă simt onorată, mândră și responsabilizată de misiunea pe care o am în acest moment ca om al școlii și nu ca om politic. Doresc să subliniez că nu sunt membră de partid, că nu am făcut politică și nu am fost niciodată înregimentată politic. Mulțumesc doamnei ministru că mi-a acordat șansa de a demonstra că se poate munci și dincolo de culoarea politică și se poate construi fără niciun fel de aservire politică”, a adăugat prof. dr. Anca Minodora Hendea Costin. Totodată, inspectorul școlar general al ISJ Maramureș și-a creionat prioritățile pentru perioada imediat următoare. „Sunt mândră de misiunea pe care o am. Mă simt, însă, responsabilă pentru ceea ce urmează să fac, iar scopul meu în perioada care va urma este acela de a implementa, întâi de toate, programele educaționale ale Ministerului, de a rezolva problemele locale ale învățământului maramureșean și de a dezvolta toate proiectele începute deja în Inspectoratul Școlar Județean Maramureș”, a declarat prof. dr. Anca Minodora Hendea Costin. La final, aceasta a subliniat că, deocamdată, echipa managerială a ISJ Maramureș rămâne aceeași.