Târgul Darurilor de Crăciun la bibliotecă

Daruri inedite pentru sărbătorile de Crăciun au fost pregătite şi în acest an de organizatorii şi participanţii la Târgul Darurilor de Crăciun, organizat la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare în perioada 18-21 decembrie. “Inima” acestui eveniment este ceramista Ileana Horoba-Danci, cea care a iniţiat şi a gândit evenimentul încă de acum 8 ani. La târg şi-au anunţat participarea “meşteri” din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei şi Călineşti.

Decoraţiuni de Crăciun şi păpuşi lucrate manual

Ancuţa Achim vine şi în acest an cu decoraţiuni de Crăciun, inspirate din natură. ”Nu aş putea spune exact când a început totul. Dintotdeauna mi-a plăcut să meșteresc, să modific fiecare lucru cu care intram în contact, în aşa fel încât să-l fac să mă reprezinte, să fie unic. Având un job care presupune 8-12 ore de lucru, reguli stricte și foarte puțin creativ, am simțit nevoia să ies din această rutină și uite aşa am început să creez primele mele decorațiuni de Crăciun. Decorațiuni inspirate din natură, realizate din sfoară, iută, bucăţele de lemn și fructe uscate”.

Ancuţa Achim mai spune că în urmă cu doi ani şi-a expus micile creaţii în cadrul Târgului de Crăciun. Aici a fost încurajată să continue, aşa că a decis să nu renunţe, chiar dacă acest lucru presupune să îşi meşterească obiectele, noaptea. Cu puțin timp în urmă, au prins viaţă în micul său atelier, amenajat într-un colțișor de apartament, „păpușile cu suflet” – Păpuşi inspirate din copilăria sa. “Pasiunea pentru cusut am moștenit-o de la mama, fiind croitoreasă m-a învățat încă de mică să-mi creez propriile jucării. Lizuca, prima păpușică pe care am creat-o, a fost atât de îndrăgită de copii și mămici, încât am decis că acesta este modelul de păpușică pe care vreau să-l creez”, a adăugat Ancuţa Achim.

Colecţie de ceramică

Laura Zanetti (Cer Amica) expune prima sa creaţie. Este prima colecţie al acestui nou brand de ceramică din Baia Mare. Este o colecţie formată din obiecte utilitare precum farfurii, ceşti de ceai şi cafea, ceainic dar şi obiecte ornamentale: vase, fructiere, sfeşnice. Colecţia per ansamblu sugerează forme intuitive potrivite cu detalii sofisticate.

Broderii, rochiţe unice pentru fetiţe şi bijuterii

Maria Brete din Baia Mare vine cu broderii şi cusături manuale, tematice si tradiţionale asamblate în bijuterii şi accesorii moderne, iar Oana Zaharie va expune o colecţie de rochiţe pentru fetiţe cu vârste cuprinse între 6 luni şi 5 ani. Produsele sunt realizate individual, în propriul atelier, fiind disponibil doar un singur exemplar din fiecare model. Rebeca Dan din Sighetu Marmaţiei va aduce la târg bijuterii care au la bază lemnul. “La fiecare târg ne străduim să creem ceva diferit atât din punct de vedere al conceptului bijuteriei, cât şi al materialelor folosite. Majoritatea bijuteriilor din lemn conţin elemente pictate, dar încercăm să păstrăm şi piese neprelucrate, acestea remarcându-se prin frumuseţea lor naturală”, afirmă Rebeca Dan. Imola Kis-Szétsi va aduce bijuterii din răşi­nă, dar şi ornamente cu tematică de Crăciun.

Obiecte din “tehnica strunjirii lemnului”

Florin Teleptean din Sighetu Marmaţiei va încerca să scoată în evidenţă “tehnica strunjirii lemnului, care la noi a fost folosită mai puţin în creaţia artistică. Strunjirea inseamna prelucrarea manuala a lemnului în mod simetric cu diferite dălţi în scopul obţinerii de diverse forme şi obiecte. Cele mai spectaculoase sunt bolurile din lemn, dar şi alte obiecte precum: cutii, ornamente de Crăciun, suporturi de lumânări etc.” Nu va lipsit nici Lipo Iri cu “pionii cei veseli din lemn pictat”. Ea va veni şi cu ornamente de brad din porțelan, inspirate de obiceiurile străbune de Crăciun și Anul Nou, decorate cu simboluri de bunăstare și înnoire.

Mandale şi ornamente de Crăciun

Daniela Orha e din Botoşani, dar a ajuns pe meleagurile Maramureşului, după ce şi-a urmat dragostea. Daniela va pune la dispoziţia celor prezenţi mandale. “De un an de zile creez mandale și sunt hrana sufletului meu. Îmi place să mă joc cu punctele și cu culorile și să creez această artă sacră care reprezintă comuniunea cu cosmosul. Acum trăiesc prin aceste creații și împart un strop de fericire oamenilor care cred în mandale ca formă de terapie prin artă”. În cadrul Târgului de Crăciun, Daniela Orha va aduce: semne de carte din lemn, căni și ceșcuțe din ceramică, platouri din lemn, suport lumânare, din lemn, globuri și ornamente de Crăciun, (sticlă și lemn)

Boglarka Sass (Fairy Treasure) vine cu ideologia “Zero Waste”, “un set de principii focusate pe prevenirea poluării, ceea ce încurajează re­inventarea, crearea de noi produse, și darea de viaţă articolelor sub o altă formă, astfel acestea ramânând în circuitul de folosință în loc să primească statutul de deșeu, ceea ce duce la afectarea mediului înconjurător”.

Artista Măriuca Verdeş va fi şi ea prezentă în cadrul evenimentului. Este preşedinta Asociaţiei Rădăcinilor Străbune, care se preocupă de introducerea studiului folclorului în şcoli.

“Colindători” din porţelan

Ionuţ Horoba vine cu brandul “Fain”. “Un brand deja cunoscut şi apreciat de public, vă expune în acest an, colecţia clasică de produse dar si produse noi. În inima Maramureșului, am început să potrivim uleiuri și unturi vegetale, sucuri din legume și fructe, infuzii din plante medicinale sau uleiuri esențiale pentru produse de îngrijire și regenerare a pielii. Toate ingredientele pe care le folosim sunt certificate, acest aspect este primul criteriu în funcţie de care ne alegem furnizorii. Vrem să ne asigurăm că ceea ce punem în produsele noastre este de cea mai bună calitate”. Ileana Horoba Danci şi-a propus să aducă la târg o colecţie de suflet. „«Colindătorii» mei, pictaţi pe căsuţe din porţelan, sunt de fapt frânturi preţioase din copilăria fiecăruia dintre noi. Este o colecţie de amintiri şi nostalgie care am încredere că va ajunge la sufletul vizitatorilor şi le va bucura sărbătorile”, a punctat Ileana Horoba Danci.