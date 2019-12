Voluntarii din judeţ, premiaţi de DJST Maramureş

Şi în acest an, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Maramureş a premiat, în cadrul Galei Voluntarilor şi a Sportivilor Maramureşeni, voluntarii care activează în organizaţiile non-guvernamentale de şi pentru tineret răsplătindu-i pentru dedicarea şi implicarea în proiectele de peste an. Evenimentul a avut loc joi seara la Teatrul Municipal din Baia Mare.

În urma jurizării, la Tineret au fost desemnaţi următorii câştigători: Voluntarul anului 2019 (14-18 ani): Patrick TRUFAN de la Asociația YMCA Baia Mare, Voluntarul anului 2019 (19-35 ani): Cris­tian BRIAN de la Asociația Rotaract Club Baia Mare TEAM, Voluntarul anului 2019 (35+ ani): Emilia SMICAL de la Asociația Mansio, Coordonatorul de voluntari al anului 2019: Mădălina TĂMAȘ de la Team for Youth Association, ONG-ul anului 2019: Asociația Liga Studenților „Pintea Viteazul” Baia Mare, Proiectul anului 2019 la secțiunea Cultură: „Xpress – ediția a II-a“ – Asociația DEIS, Proiectul anului 2019 la secțiunea Educație nonformală: „Conexiuni 2019“ – Asociația DEIS, Proiectul anului 2019 la secțiunea Muncă și Antreprenoriat: „Atelierul.biz – Job Ready“ – Asociatia Reinvent, Proiectul anului 2019 la secțiunea Participare și voluntariat: „Education“ – Asociația Mansio, Proiectul anului 2019 la secțiunea Sănătate, sport și recreere: „Donează sânge, Salvează Vieți“ – Asociația Rotaract Club Baia Mare TEAM, Premiul Keep on Going oferit de Asociația DEIS a fost câștigat de Minodora POPAN. Gala Voluntarilor şi a Sportivilor Maramureşeni este un proiect propriu al DJST Maramureş, finanţat de Ministerul Tineretului şi sportului, scopul acestuia fiind recunoaşterea meritelor voluntarilor şi a sportivilor ca simbol al implicării în comunitate şi a spiritului de iniţiativă.