“Muguri lăpuşeni”, cu colinda la Graiul Maramureşului

Membrii grupului “Muguri lăpuşeni” din Lăpuşul Românesc, coordonaţi de învăţătoarea Daniela Jurji şi însoţiţi de profesoara de religie, Reghina Tomai, au poposit şi în acest an cu colinda la Graiul Maramureşului.

Îmbrăcaţi în portul popular de iarnă, specific zonei Lăpuşului, colindătorii au venit cu urături şi vechi colinde moştenite de la bunicii lor: “Mândră-i sara de Crăciun”, “Pe cerul cu flori”. Şi de data aceasta, a fost impresionantă interpretarea colindei de Victoria Petrenciuc. Cu vocea caldă şi duioasă, copila a pus în colţul ochilor celor prezenţi câte o lacrimă, semn că mesajul emoţionant a ajuns direct în suflet. În plus, anul acesta, colindătorii din Lăpuşul Românesc au adus cu ei “plugul” pentru a adresa gazdelor urări de prosperitate în Noul An. Copiii din Lăpuşul Românesc au promis că nu ne vor uita nici anul viitor.