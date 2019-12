Vocea MERITO

Elisabeta Păcuraru este învățătoare la Școala Gimnazială Eșelnița, județul Mehedinți și profesor MERITO 2019. Elisabeta este un om cald, deschis, dornic de a învăța mult, dar în același timp dornică să ajute atunci când este nevoie. În școala unde predă are copii români, dar și romi și mi-a plăcut foarte mult afirmația ei referitor la această problemă atât de actuală „Nu am în clasă români sau romi, am în clasă elevi”. În 2015, a obținut finanțare de la Fundația Vodafone România ca să construiască un centru Școală după școală în comunitatea ei. Povestea ei o puteți citi aici http://www.proiectulmerito.ro/elisabeta-pacuraru/. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Baia Mare, profesor Merito)