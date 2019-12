Adrian Apostol, cel mai bun rugbyst de la CSM Știința Baia Mare

Respectând tradiția, la final de an conducerea echipei de rugby CSM Știința Baia Mare a dat publicității topul celor mai buni sportivi ai secției de rugby din acest an 2019. Pe prima treaptă a clasamentului întocmit de oficialii campioanei României se află aripa Adrian Marian Apostol (11 martie 1990), locurile doi și trei fiind acontate de uvertura Dorin Gigi Manole (5 august 1986), respectiv căpitanul de echipă Marius Dănilă (8 martie 1987).

Nouă zimbri în Superlativele anului 2019

A devenit o tradiție ca la finalul fiecărui an diriguitorii Federației Române de Rugby să lanseze în mediul online concursul de nominalizare a celor mai buni sportivi și antrenori din anul în curs. În anchetele din acest an pe cele 11 secțiuni incluse sunt nominalizați 40 de rugbyști (dintre care cinci reprezentante ale sexului frumos), plus alți 15 tehnicieni implicați în pregătirea echipelor de seniori, juniori sau cele de minirugby. Dintre cei 35 de sportivi incluși în aceste topuri șase provin din lotul campioanei României, CSM Știința Baia Mare. La secțiunea „Cel mai bun jucător român din campionatul intern” îi avem pe mijlocașul la deschidere Dorin Gigi Manole, flankerul Cristi Marian Chirică. La categoria „Cel mai bun străin din campionatul intern” îi regăsim pe fijianul Ratu Taniela Maravunawasawasa și pe aripa de origine tongană Sikuea Taliuli. În topul „Celui mai bun tânăr jucător din campionatul intern” se află pilierul Iulian Harțig, iar la secțiunea „Cel mai bun junior” pe Paul Popoaia. La fel de importante sunt și nominalizările de la secțiunea Cel mai bun jucător de rugby 7 unde CSM Știința Baia Mare îi are pe Ionuț Botezatu, respectiv Alexandru Țiglă. De asemenea, este inclus în topul realizat de FRR și antrenorul Eugen Apjok, la secțiunea „Cel mai bun antrenor de seniori”.

Cei care vor să-și exprime voturile o pot face la adresa: https://frr.ro/2019/12/16/voteaza-superlativele-anului-2019/, până în 23 decembrie.