A devenit deja o tradiție ca, an de an, premergător sărbătorilor de iarnă, Corala militară „Pintea Viteazul” să-i încânte pe locuitorii Maramureșului prin colindele interpretate.

Înființată în anul 2001, la început constituită din militari în termen, ca mai apoi aceștia să fie înlocuiți de cadre militare, corala a participat la diverse activități ocazionate de Sărbătorile de Iarnă.

Pregătirile pentru Sărbătorile de Iarnă au început la sfârșitul lunii noiembrie, corala „Pintea Viteazul” îmbogățindu-și an de an repertoriul. Primul colind a răsunat deja, iar în zilele următoare jandarmii vor răspândi „Magia Crăciunului” la instituțiile cu care colaborează.

Cu acest prilej, jandarmii asigură cetățenii județului că se vor afla la datorie și pe timpul Sărbătorilor de iarnă, în misiunile specifice, la manifestările cultural-artistice și în zona stațiunilor montane.