România este una dintre cele mai cheltuitoare state de UE

România are unul dintre cele mai mari deficite din UE pentru că are venituri raportate la PIB foarte mici și cheltuieli enorme, printre cele mai mari din spațiul comunitar.

Luxemburgul, Germania, Malta, Bulgaria, Olanda, Cehia, Grecia, Danemarca, Slovenia, Suedia, Lituania, Croația, Austria și Irlanda au înregistrat un excedent bugetar.

România și Cipru au deficite egale sau mai mari de 3%. La sfârșitul lui 2018 cele mai mici rate ale datoriei publice au fost înregistrate de Estonia, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Danemarca și Lituania. 14 state membre au ponderi ale datoriei publice mai mari de 60% din PIB, cele mai mari fiind înregistrate de Grecia, Italia, Portugalia, Cipru, Belgia, Franța și Spania – se arată în documentul intitulat Raport privind situația macroeconomică pe anul 2020 și proiecția acesteia pe anii 2021-2023, elaborat de Ministerul de Finanțe.

Cele mai mari deficite din UE: România (3% din PIB) și Cipru (4,4% din PIB) în anul 2018.

În ceea ce privește ponderea veniturilor bugetare în PIB în anul 2018, România se situează pe penultimul loc din UE cu 32,3% din PIB, față de media UE de 45,1% din PIB.

România a practicat începând cu anul 2006 o politică fiscală puternic prociclică, stimulând intens economia în perioadele de expansiune (2006-2008) și frânând în perioadele în care aceasta a operat sub potențial (2010-2015), contribuind astfel la amplificarea fluctuațiilor ciclului economic și la accentuarea dezechilibrelor acumulate în economie.

Datoria publică este la un nivel sustenabil de 35% din PIB în 2018, sub pragul de 60% din PIB.

La sfârșitul trimestrului II al anului 2019 cele mai mici ponderi ale datoriei guvernamentale ca procent în PIB au fost înregistrate de Estonia, Luxemburg, Bulgaria, Republica Cehă, România și Danemarca. 15 dintre cele 28 de state membre ale UE au avut datoria publică mai mare de 60% din PIB, cele mai mari ponderi ale datoriei înregistrându-se în Grecia, Italia, Portugalia, Cipru, Belgia.