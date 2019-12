Interes crescut pentru Crăciun în Maramureș

A fost al XI-lea an în care s-a încercat reconstituirea Crăciunului în Maramureș, la fel ca în vremurile de altădată. Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul Satului din Baia Mare. Au venit numeroși maramureșeni dornici să se bucure de tradițiile maramureșene, mai mulți ca în ceilalți ani, astfel încât gazdele au fost nevoite să își drămuiască cu grijă porțiile de mâncare, cocii sau colăceii pregătiți pentru a-i cinsti pe oaspeți. La fiecare găzdoaie din muzeu au venit colindători din toate colțurile, inclusiv de peste Prut, din Ucraina și din Suceava. În premieră, la actuala ediție au fost gazde și cei de la Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, pe lângă primăriile din Săcălășeni, Groși, Giulești și Ieud.

Primăria din Giulești, cu drag de oaspeți

Arome îmbietoare, specific mesei de Crăciun s-au putut simți sâmbătă, 20 decembrie pe ulițele Muzeului Satului din Baia Mare. Gazdele s-au întrecut în preparatele tradiționale. Bucatele au fost aduse de acasă, iar unele au fost gătite la fața locului.

″Ne bucurăm că pentru al doilea an suntem gazde la Muzeul Satului. E bine să fii gazdă pe spatele altuia, pentru că întreg proiectul e finanțat de Consiliul Județean care ne-a ajutat cu tot ce înseamnă gătitul preparatelor. Noi ne-am prezentat aici cu oamenii și am preparat ce se găsește aici. Am pregătit un balmoș de oaie cu smântână și lapte de oaie, dar și o tocăniță din carne de porc. Ne-am pregătit cu 700 de porții. Încercăm să vedem cum vom face ca să ajungă. Este dublu de persoane faţă de ce a fost anul trecut″, a spus viceprimarul comunei Giulești, Ștefan Codrea.

Destoinicul ales local s-a întrecut în organizarea celor prezenți, demonstrând că maramureșenii sunt așa cum s-a dus vestea despre ei: harnici, omenoși și cu drag de oaspeți. Viceprimarul crede că cel mai frumos Crăciun e acasă în Giulești, acolo unde tradițiile se mai păstrează, chiar dacă e destul de costisitor să optezi pentru ce e tradițional.

″În satul maramureșean și în zona noastră, lumea se întoarce spre tradiții. Trebuie remarcat un lucru. Ca să te întorci la tradiții costă mult. În zona Maramureșului istoric, numai un batic, o pânzătură ajunge și la peste 1.000 lei. Gubele de asemenea ajung la câteva sute de euro. Tradiția costă, dar trebuie să păstrăm cu sfințenie tot ce ne-au lăsat părinții, bunicii. La Giulești, Crăciunul e cel mai frumos. În satul Berbești se pregătește an de an Viflaimul, după Viflaim, a doua zi de Crăciun feciorii din Viflaim fac joc cu muzică tradițională. În Ajun de Crăciun merg copiii la colindat, iar în prima zi de Crăciun colindă din casă în casă, adulții. Nu se mai păstrează poarta maramureșeană, dar toți turiștii cu care am vorbit, rămân impresionați de ospitalitatea maramureșeanului. Maramureșenii nu scot pe masă ce au din dorința de a se făli, ci din dragoste și omenie″, a adăugat Ștefan Codrea.

Tradiția colindatului, dusă mai departe de coconii din Maramureș

Forfotă mare a fost și în gospodăria gazdelor din Ieud. ″Am venit cu produse tradiționale de la noi din Ieud, cu sarmale cu păsat. E frumos, oameni mulți, păcat că nu e puțină zăpadă, dar ne conformăm. Am adus pâine făcută din făină de mălai care se coace în cuptor, afară. Mai avem pancove, cornulețe. To­tul e tradițional. Sperăm să mai venim. E prima dată când suntem gazde. Crăciunul pentru mine înseamnă familie. De Crăciun toată lumea vine acasă. Se colindă la neamuri″, a spus Sica David, bibliotecară în Ieud.

Nu au putut trece neobservați frumoșii coconi din Ieud. Micuții au adus cu ei colinda. ″Am venit să colindăm. Eu sunt din Ieud. La noi, de la amiază, de la 12, se merge la colindat și până seara. Seara ne întoarcem acasă. Primim mere, bani, dulciuri, nuci. E foarte frumos de Crăciun″, a spus una dintre fetițe, Maria.

Gavrilă, în vârstă de 9 ani, a povestit că ″de Crăciun ne dăm cu sania, dacă e zăpadă, împodobim bradul, o ajutăm pe mama la curățenie, la treburi. Apoi, mergem la colindat pentru că atunci sărbătorim Nașterea Domnului″. O altă fetiță, Adriana, a remarcat faptul că ″în Ieud, în anii trecuți, era mai frumos pentru că era zăpadă. Acum nu este, dar tot e frumos. Am să colind de Crăciun pentru că nu pot să stau în casă degeaba. Și după Crăciun am să merg la verișorii mei. Petrec în familie″.

“La Groși, Crăciunul e viu”

Primăria Groși a venit cu grupuri de colindători, cu Viflaimul, o piesă de teatru popular și cu Steaua. Au fost aduse și bucate tradiționale. Nu au lipsit horinca de Groși, vinul fiert, colacii pentru colindători. ″La Groși, Crăciunul e viu. Totul e luminat, toată lumea colindă și toată lumea așteaptă colindători. E o noapte mai lungă decât de Revelion. Tradiția e vie. Chiar dacă ești străin de sat atunci când intri într-o casă nu vei fi niciodată refuzat. Cel mai frumos Crăciun e la Groși. Nu pot să petrec în altă parte Crăciunul, decât în Groși în sunet de taragot și colinde vechi care acum mi se par mai prețioase decât atunci când eram copil″, a afirmat viceprimarul comunei Groși, Gavril Ardusătan.

De altfel, primarul din Groși, Florin Boltea, a rememorat momentul cînd era copil și mergea la colindat cu traista confecționată de bunica lui. Și acum obișnuiește să meargă la colindat pentru că acesta e farmecul Crăciunului: să duci din casă în casă vestea Nașterii Mântuitorului.

″Și eu umblu de mic copil la colindat. Îmi aduc aminte că eram pe uliță în jur de 15 copii și aveam un unchi ce era pasionat de tehnologie. Își cumpărase un casetofon rusesc și ne înregistra cum colindăm. Aveam traistă făcută de bunica, și umblam pe toată ulița. Primeam pomene, că așa se proceda atunci″, și-a amintit Florin Boltea, primarul din Groși.

Cocii, copți pe vatră, la rang înalt la gazdele din Săcălășeni

La gospodăria din Săcălășeni au avut trecere mare, cocii, copți pe vatră. ″Am venit cu cocii tradiționali, copți pe va­tră, în Coruia. Am adus produse specifice perioadei de Crăciun. Am adus și șorici. Noi suntem gazde pentru a șa­sea oară. În fiecare an, numărul vizitatorilor a crescut. Anul acesta, am împărțit peste 400 de coci, am avut mulți colindători și din ce în mai mult sunt oamenii interesați de tradițional și de bucate tradiționale. La Săcălășeni încă se mai colindă, de la cei mici până la cei mari. Se colindă până în zorii zilei. Colindăm preotul satului, învățătorul, primarul″, a spus Denisa Țicală, etnolog, reprezentant al Centrului de Informare Turistică Săcă­lă­șeni.

Atmosferă “fantastică” la Crăciun în Maramureș

Pe ulițele muzeului s-au auzit și glasuri de germani sau englezi. Cu toții, împreună cu maramureșenii s-au bucurat de eveniment. ″E foarte frumos Crăciunul în Maramureș. Ne bucurăm că am reușit să venim și în acest an la Muzeul Satului unde se încearcă și pe an ce trece se reușeşte tot mai mult să se păstreze tradițiile maramureșene, dar și frumusețea obiceiurilor și portului maramureșean. Este un lucru minunat. Măcar prin aceste activități reușim să ne amintim de ceea ce am fost, ceea ce suntem și ceea ce vom fi, oameni care știu să își păstreze adevăratele bogății, aproape de suflet și aproape de casă″, a declarat unul dintre participanții la sărbătoare, Bogdan Matei.

La rândul său, Erica C. a concluzionat că ″atmosfera e fantastică, nu-mi vine să cred că atâta lume a putut să vină într-o zi înnorată, dar lumea e încă pasionată de așa ceva și doritoare să trăiască aceste tradiții″.