21 de meciuri în primele două zile la Cupa Minerul

În perioada 27-29 decembrie, Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare a găzduit a IV-a ediţie a Cupei Minerul la minifotbal, competiţie la startul căruia s-au aflat 15 echipe, acestea fiind împărţite în patru grupe.

Trei grupe au fost compuse din câte patru formaţii, iar o grupă a avut în componenţă trei echipe. La ediţia din 2019, pe parchetul sălii băimărene şi-au făcut apariţia o serie de jucători din primul eşalon al României, dar şi al Ungariei, precum şi alţi jucători aflaţi la diferite grupări din ţara noastră: Ovidiu Hoban, Cristian Bud, Paul Batin, Gabriel Vaşvari, Florin Achim, Sorin Şerban, Răzvan Onea, Sergiu Ciocan, Adrian Rus sau Darius Buia. Aproximativ 1.500 de spectatori au asistat în primele două zile de competiţie, unii dintre aceştia plecând acasă şi cu diverse premii, în special cu tricouri ale jucătorilor băimăreni aflaţi în activitate în Liga 1 sau alte grupări. Mai jos vă prezentăm rezultatele din primele două zile, iar în ediţia viitoare a cotidianului nostru vom reveni cu informaţii de la ultima zi a competiţiei.

Rezultatele din primele două zile • Vineri, 27 decembrie: ApiInvest Baia Mare – TCL Clasico Baia Mare (grupa A) 0-4 (0-2); Il Calcio Satu Mare – First Class Baia Mare (Grupa B) 8-2 (5-1); Rechinii 2004 Baia Mare – Sebi Marc Sighetu Marmației (Grupa C) 1-0 (0-0); FC Pick-up Baia Mare – Minerul Cavnic (Grupa D) 3-0 (1-0); FC Poiana Codrului – Sporting Maramureș Baia Mare (Grupa A) 0-5 (0-2); Labradorii Negrești-Oaș – Sporting Zalău (Grupa B) 3-2 (2-1); Glory Days Gems Baia Mare – Redex Baia Mare (Grupa C) 2-1 (0-0); ACS Fotbal Comuna Recea – FC Pick-up Baia Mare (Grupa D) 5-3 (2-1); TCL Clasico Baia Mare – Sporting Maramureș Baia Mare (Grupa A) 1-3 (1-1); First Class Baia Mare – Sporting Zalău (Grupa B) 0-3 (0-1) • Sâmbătă, 28 decembrie: ApiInvest Baia Mare – FC Poiana Codrului (Grupa A) 5-2 (3-1); Sebi Marc Sighetu Marmației – Redex Baia Mare (Grupa C) 5-2 (4-1); FC Poiana Codrului – TCL Clasico Baia Mare (Grupa A) 0-6 (0-4); Il Calcio Satu Mare – Labradorii Negrești Oaș (Grupa B) 3-1 (1-1); Rechinii 2004 Baia Mare – Glory Days Gems Baia Mare (Grupa C) 2-2 (1-2); Minerul Cavnic – ACS Fotbal Comuna Recea (Grupa D) 0-5 (0-1); Sporting Maramureș Baia Mare – ApiInvest Baia Mare (Grupa A) 3-1 (2-0); Labradorii Negrești Oaș – First Class Baia Mare (Grupa B) 8-2 (3-0); Glory Days Gems Baia Mare – Sebi Marc Sighet (Grupa C) 2-1 (1-1); Sporting Zalău – Il Calcio Satu Mare (Grupa B) 1-5 (0-3); Redex Baia Mare – Rechinii 2004 Baia Mare (Grupa C) 1-5 (1-3).

Sferturile de finală, semifinalele şi cele două finale s-au disputat ieri, detalii de la aceste jocuri urmând să le publicăm în pagina de sport din 3 ianuarie 2020.