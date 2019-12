Joc şi băută la Berbeşti

În ziua de Crăciun, pe la ora 12, vreo zece tineri, îmbrăcaţi în moşi şi draci, opreau autoturismele care treceau prin satul Berbeşti şi le cereau bani pentru a organiza „djocul şi băuta” de a doua zi.

Spectacolul ar fi fost atractiv dacă nu i-ar fi obligat pe trecători să contribuie la cheful lor. Eu le-am dat 5 lei, dar nu au fost mulţumiţi şi un „drac” s-a pus în faţa maşinii şi nu s-a mişcat de acolo pînă cînd nu i-am întins încă 5 lei, căci „taxa e de zece lei”. Crăciunul, pe lîngă dimensiunea creştină, are şi o semnificaţie precreştină, sub forma unor obiceiuri transmise din generaţie în generaţie, dar fără să le mai înţelegem. Unul este „Jocul Moşilor”, la originea căruia au stat ceremoniile cu măşti din nopţile de priveghi, un ritual străvechi de cinstire a mortului. După ce au colindat toată noaptea, copiii şi tinerii îşi iau bicele şi ies pe uliţele satului, iar cine le iese în cale este „croit” de biciul „moșilor”. „Moşii” poartă o mască făcută din blană de oaie și bat la porţile oamenilor pentru a-i speria şi pentru a le ura un an mai bun. La Berbeşti, moşii şi dracii au o sarcină mai lumească, să adune bani pentru „djoc şi băută”! (I. NEGRU)