CEC Bank – dobânzi aniversare între 2,5 și 4%

Cu ocazia aniversării a 155 de ani de la înființarea CEC Bank, clienții băncii pot constitui depozite la termen, în lei, cu maturitate de 6, 12 sau 24 luni cu dobânzi de până la 4% pe an și zero comision de administrare a contului curent, pe întreaga perioadă de constituire a depozitului.

Promoția este valabilă pentru clienții persoane fizice care își deschid până în 31 martie 2020, depozite în lei pe termene de 6, 12 sau 24 luni.

Pentru depozitele la termen, în lei, CEC Bank plătește o dobândă de:

• 2,5% pe an – pentru plasamente de 6 luni

• 3,5% pe an – pentru plasamentele de 2 luni

• 4% pe an – pentru plasamentele pe 24 de luni.

Clienții care deschid un depozit prin Internet și Mobile Banking sau prin telefon beneficiază de un bonus de dobândă de 0,10%. Banca nu percepe comision pentru retragerea banilor de la ghișeele băncii, la expirarea termenului depozitului.