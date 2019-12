Hrană pentru animalele sălbatice

Multe și felurite animale sălbatice, mari și mici, își au „domiciliul” în minunatele păduri ale Maramureșului.

Pentru supraviețuire, acestora trebuie să le fie asigurată hrana necesară, diversificată și îndestulătoare. Nu știm ce surprize ne va face iarna, dar în acest context al aprovizionării cu hrană a animalelor sălbatice, Asociația Județeană a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi Maramureș, a asigurat din timp, în toate cele 23 de fonduri de vînătoare, hrana necesară pentru aceste animale.

Amănunte ne-a furnizat ing. Ioan Pop: „Toate sălbăticiunile pădurilor pe care le gestionăm, pe toată perioada de iarnă, și-au primit tainul necesar și vor avea ce mînca pînă-n primăvară. De la agricultori am achiziționat aproape 300 tone de porumb știulete, fibroase – fîn, trifoi, lucernă, pe care le vom pune în hrănitoarele gestionate de fondurile de vînătoare. AJVPS Maramureș oferă și pescuitul sportiv. În acest context, s-a populat cu 11.500 exemplare bălțile Remetea Chioarului, Satulung, Săcălășeni și Teplița Sighet, cu crap, caras, fitofag, plătică, șalău etc. Apoi, pe rîul Lăpuș am deversat 2.005 exemplare de crap și caras, 20.000 de păstrăvi indigeni la Izvorul Izei. Pentru că turme mari de mistreți au atacat multe culturi de cartofi și porumb, în sezonul 2019 am vînat 1.114 exemplare de mistreți”.