După incendiu, Primăria Băsești așteaptă bani pentru reconstrucție

Sediul Primăriei Băsești a luat foc în data de 3 aprilie 2019. Pompierii din Cehu Silvaniei și SVSU Băsești au intervenit atunci pentru stingerea incendiului izbucnit. Focul a fost localizat la nivelul acoperișului și la o anexă a primăriei, pe o suprafață de aproximativ 150 mp. Din păcate, incendiul a făcut ca imobilul să nu mai poată fi folosit, astfel că toți funcționarii s-au mutat în Căminul cultural.

Condițiile actuale în care funcționează administrația locală nu sunt dintre cele mai bune. Banii necesari pentru reabilitare sunt însă mulți și primăria nu îi are. La fel au fost și promisiunile, multe: „Legat de sediul primăriei, am întocmit o documentație împreună cu Prefectura și Consiliul Județean Maramureș, pe care am depus-o la Guvern. Au existat promisiuni certe că vom primi finanțare, Băseștiul și Călineștiul cu incendiul lor la școala din Văleni. Guvernul a picat și nu a apucat să ne dea banii, că și aici e o procedură: hotărârea trebuie să treacă prin patru ministere și doar apoi ajunge la aprobare.

Acum s-a reluat procedura în noul Guvern. Avem promisiuni și aici că primim banii. Noi totuși nu am stat pe loc și ne-am descurcat cum am putut. Am primit de la Consiliul Județean o sută de mii de lei, pentru a putea înveli măcar sediul primăriei, să nu plouă înăuntru. Problema e însă destul de mare, că suntem cu toții în căminul cultural unde nu sunt condiții de func­ționare a administrației publice locale. Și tot aici vom sta până la finalizarea lucrărilor la vechiul sediu. Sperăm totuși ca banii de la Guvern să vină cât mai repede. Noi am dirijat tot ce am putut din bugetul propriu acolo, dar am rămas descoperiți la alte capitole. Am turnat planșeul din bani de la bugetul local. În aceste condiții, ne-au rămas doar bani de salarii, pe care i-am asigurat pentru funcționare. Nu am rămas decât cu datorii puține, la unele firme care ne-au înțeles, deci nu suntem totuși într-o situație disperată. Sperăm ca noul an să ne aducă vremuri mai bune. Pentru a finaliza reconstrucția sediului primăriei mai avem nevoie de circa 1,5 milioane de lei. Dar de banii aceștia am avea măcar un sediu nou, modern, cu dotări complete, la cerințele actuale”, a precizat Ioan Călăuz, primarul comunei Băsești.