Anul 2019, ”bogat” în investiții la Cicîrlău

Administrația locală Cicîrlău a avut un an bogat în investiții. Astfel, o serie de proiecte importante pentru comunitate s-au finalizat în 2019:

”În ceea ce privește investițiile în 2019, la nivel de comună ne mândrim cu o serie de lucrări importante precum: modernizarea străzilor Gării din Bârgău și Nicolae Sabău din Cicîrlău, prin aplicarea de tratament dublu-bituminos; reabilitarea a încă aproximativ 800m din DC 102 Ilba – Handalu Ilbei, prin așternea unui nou covor asfaltic; demararea proiectului de modernizare a mai multor străzi din comună (străzile Negruții, Sub Coaste, Cicârlăuț – Cicârlău, Principală – Bârgău, Unirii, Merilor, 1 Decembrie, Magnoliei, Țuran și Pădurarului – Ilba). De asemenea, am reușit finalizarea construcției celor două capele (la Handal și Bârgău), dar și încheierea lucrărilor de modernizare a Școlii Nr.1 din Ilba și construcția Grădiniței din Ilba. Am reușit și extinderea rețelei de gaze naturale la Ilba (ce va continua și în primăvara anului 2020); am reușit realizarea unui teren de fotbal sintetic în localitatea Cicârlău, precum și Modernizarea sediului administrativ al Primăriei Cicârlău. Nu în ultimul rând, ne aflăm în stadii avansate în ceea ce privește proiectul de introducere a apei și a canalizării în comună, reușind chiar ca pe străzile mai înguste ce urmează a fi asfaltate să introducem conductele.

Astfel, 2019 a fost un an plin, atât din punct de vedere al investițiilor, cât și din punct de vedere cultural, reușind să organizăm Zilele Comunei, Festivalul Alină-te dor alină! – Nicolae Sabău 90 de ani și Serbarea pomului de iarnă, având ca invitați artiști de renume. Așteptăm un an 2020 cu și mai multe realizări, deoarece avem încă de recuperat pentru a ajunge acolo unde ne este locul, printre comunele fruntașe ale județului”, a spus Sorin Lupșe, primarul comunei Cicîrlău.