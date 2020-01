Campionatul de Minifotbal Elit Sport • Wembley și VLD Trans, lupta pentru șefia Ligii 1

• LIGA I

Rezultatele și marcatorii etapei 11: Wembley – Pick-Up Pub 5-4 (Rafael Tămaș – 2, Vlăduț Butuza, Paul Achim, Raul Tămaș, respectiv Bogdan Tulici, Cristian Iațu, Marius Gereben – 2); Cartierul Motorului – Evo Sport 2-4 (Denis Domocos, Marius Lazăr, respectiv Norbert Szlesinger – 2, Adrian Vultur, Ciprian Duruș); Nordic Boys – North Team 7-3 (Andrei David – 4, Marian Satmari, Cosmin Goja, Alin Cuc, respectiv Adrian Borzaș, Marcel Hoca, Bogdan Roman); VLD Trans – Dr Browns 3-2 (Viorel Chinde – 2, Valer Giurgiu, respectiv Valentin Belbe, Alin Telcian); FC Narghila – AS GCI Baia Sprie 4-1 (Adrian Tarța – 2, Bogdan Dologa, Alex Ignat, respectiv Alex Florea); Redex – Rechinii 1-3 (Adrian Ilea, respectiv Marius Feraru – 2, Zsolt Villand); Young 1967 – Mon Caprice 1-4 (Gabriel Maxim, respectiv Lorand Lang – 2, Milian Urs, Alin Barbor).

Etapa viitoare: Mon Caprice – Redex; Evo Sport – Young 1967; Pick-Up Pub – Cartierul Motorului; North Team – Wembley; AS GCI Baia Sprie – Nordic Boys; Dr Browns – FC Narghila; Rechinii 2004 – VLD Trans.

• LIGA II

Rezultatele și marcatorii etapei 11: New Friends – FC Karafee 7-6 (Adrian Mociran, Mircea Mureșan, Raul Sălișcan – 3, Gheorghe Cioară, Călin Mal, respectiv Erik Piroska, Antonio Negreanu – 2, Raul Negreanu – 3); UACE – FCA 2017 3-5 (Petrică Buznea – 2, Ioan Sărmășag, respectiv Claudiu Mihiș – 3, Alin Roman – 2); FC Ciucaș – Viitorul Phoenix 4-10 (Denis Vașvari – 3, Bogdan Vălean, respectiv Vasile Gerebeneș, Zoldi Șerban – 3, Marco Petran – 2, Leonard Zoicaș – 2, Kovacs Szilagyi, Onoriu Gaspar); Sporting Tăuți – CS Spa Oaș 2-2 (Mihai Herța – 2, respectiv Tamas Czompa – 2); Spartanii – New Generation 1-4 (Alexandru Gavriluți, respectiv Emil Crișan – 2, Bogdan Pogăceș, Darius Gherghel); FC Porto – E-Parchetar 1-3 (Cristian Covaci, respectiv Cristian Deac – 2, Marian Tămă­șan); Chicago Bulls – Red Devils 6-3 (Ionel Pomean, Marius Groza – 2, Sebastian Hidigan – 2, Adrian Vas, respectiv Sergiu Ardeli – 2, Denis Filip); Amicii – Euro Pop Speed 0-3 (Alex Petrovan – 3); Redex 2 – Team Kronstadt 5-3 (Marius Iuhas – 2, Ștefan Buciu – 2, Vlad Barboloviciu, respectiv Andrei Pop – 2, Gabriel Inceu).

Etapa viitoare: Team Kronstadt – FC Karafee; New Generation – Redex 2; Euro Pop Speed – Spartanii; Viitorul Phoenix – UACE; FCA 2017 – Amicii; Chicago Bulls – New Friends; Red Devils – FC Porto; E-Parchetar – Sporting Tăuți; CS Spa Oaș – FC Ciucaș.