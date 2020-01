Anul trecut Peste 3.000 de copii în risc de abandon şcolar, ajutaţi prin Fundaţia Regală Margareta

Fundaţia Regală Margareta a României a ajutat, în cursul anului trecut, mii de copii aflaţi în situaţii dificile, precum şi în risc de abandon şcolar:

„Ne-ați fost alături în 2019 și împreună am sprijinit peste 3.000 de copii aflați în situații dificile de viață și în risc de abandon școlar. Le-am dăruit burse pentru școală sau accesul gratuit la un centru social școală după școală, chiar și în mediul rural. Pe lângă îmbrăcăminte, în­călță­min­te și rechizite, ne-am asigurat că au o masă caldă zilnic și că-și pot plăti transportul la școală sau căminul la oraș. Mai mult, am oferit îndrumare personalului educațional din comunitățile rurale, pentru un impact de durată și sustenabil în educația copiilor din programele noastre. Vă mulțumim că ne ajutați să facem bine”, au precizat reprezentanţii fundaţiei. Din aceşti copii sprijiniţi, o parte sunt şi în Maramureş, mai precis în comunitatea din Firiza. În Centrul Școală după Școală din Firiza, pe lângă cei 6 pensionari care îi ajutau pe copii la teme, s-au alăturat la final de an încă 4 învățătoare, 3 profesori și 11 studenți. De programul lor zilnic se ocupă Adrian şi Ioana Hochia, membri fondatori ai Asociaţiei Mansio.