“Safari Urban” pe simezele Muzeului Judeţean de Artă

Înaintea sărbătorilor de iarnă, Muzeul Judeţean de Artă “Centrul Artistic Baia Mare a vernisat expoziţia “Safari Urban”. Expoziţia reunește peisaje citadine din colecția Muzeului Județean de Artă “Centrul Artistic Baia Mare”, semnate de pictorii care au activat în Baia Mare începând din secolul al XIX-lea, prezentate „în dialog” cu fotografiile echivalentului lor contemporan.

Fotografiile expuse sunt o selecție a imaginilor primite în urma provocării lansate în vara lui 2019. Participanții au ales din expozițiile muzeului lucrări care înfățișează diverse ipostaze ale orașului, pe care le-au căutat și imortalizat. Aranjarea lucrărilor continuă Safariul urban și pentru cei care vor vizitata expoziția temporară: ei sunt în­demnați să regăsească și să confirme asemănarea imaginilor cu tablourile. Fotografiile pot fi văzute până la finele lunii februarie. Despre eveniment, am dialogat cu referent de specialitate-marketing în cadrul instituţiei muzeale, Oana Enăşel.

Fotografii “vânate” prin Baia Mare

R: Cum a fost apreciată ideea acestei expoziţii inedite, Safari Urban?

O.E.: Spre suprinderea noastră, ideea a avut un ecou puternic în rândul publicului. După selecţia finală am reuşit să imprimăm şi să expunem 40 de imagini semnate de 14 fotografi, o parte profesionişti, o parte fotografi amatori. Autorii – vânători de peisaje citadine, profesioniști sau doar pasionați – ale căror fotografii sunt expuse pe simezele Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» sunt: Bogdan Adrian Deac, Anand Donca, Florian Gherman, Rafaela Grețieș, Cristina Griga, Gabor Gyrmathy, Tudorel Ilie, Anda Marin, Roxana Petrovan, Florentina Popescu, Ryo & Noian, Andreea Teliban.

R: Cam ce au “vânat” în fotografiile lor?

O.E.: Am fost plăcut surprinşi pentru că o parte dintre ei au realizat fotografii în Centrul Vechi cu peisajul bine cunoscut ce apare la parterul instituţiei noastre. Ne-am bucurat că unii fotografi au depistat şi străduţe mai înguste. Am avut pe cineva care a urcat în Hotelul Carpaţi şi a făcut acea panoramă către bibliotecă. Am avut pe cineva care a urcat în turn să pozeze acoperişurile lui Ziffer. Preferata mea este o fotografie realizată de un artist fotograf din Ungaria. El a făcut o poză care imită portretul lui Ziffer şi are în fundal Biserica Reformată, mi s-a părut foarte ingenios, foarte curajos şi culmea, chiar seamănă cu Ziffer în tinereţe.

Provocările continuă la Artă

R: Care a fost obiectivul acestui proiect?

O.E.: Principalul obiectiv a fost creşterea numărului de vizitatori. Tocmai de aceea am lansat această vânătoare, ca oamenii să vină să îşi aleagă peisajele din colecţiile noastre. Prima fază a proiectului s-a desfăşurat în iunie când au fost puţine fotografii. Dar am zis, să încercăm să extindem proiectul. Organizarea expoziției Safari Urban reprezintă etapa de diseminare a know-how-ului însușit de mine în cadrul mobilității efectuate în Statele Unite ale Americii în noiembrie 2018. Participarea la tabăra muzeală s-a făcut în urma unui proces de național de selecție, coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, cofinanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional Român. Proiectul expozițional participativ Safari Urban a demarat în cadrul evenimentului Street Delivery Baia Mare 2019, din Parcul Scriitorilor sub forma instalației „Centrul Artistic Baia Mare.

R: Va continua această provocare?

O.E.: Cred că da. Mă gândeam să încercăm un proiect care să îmbine fotografii vechi, fotografii actuale şi picturi. Pe partea aceasta va trebui să avem o documentare mai riguroasă, va trebui să colaborăm şi cu Muzeul de Istorie.