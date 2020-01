Expoziţie de artă, vernisată de o pasionată a astrofizicii

“Artiştii nu dorm”

La doar 17 ani, Alexandra Teşileanu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare a avut primul vernisaj de pictură. În tânăra şi delicata artistă, Dumnezeu pare să fi adunat o multitudine de daruri. Aşa se face că Alexandra ştie să cânte la pian şi chitară, stăpâneşte limbile străine, dar a pătruns şi în tainele astrofizicii, dansează şi joacă teatru. De curând s-a apucat mai serios de desen şi pictură. Povestea expoziţiei vernisate la o zi după aniversarea Alexandrei Teşileanu a început în vară, atunci când adolescenta a decis să lucreze în timpul vacanţei. În pauzele de la locul de muncă obişnuia să deseneze într-un carneţel. De aici, i-a încolţit în minte ideea organizării unei expoziţii. Expoziția “Artiştii nu dorm” poate fi vizitată la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene “Pe­tre Dulfu” din Baia Mare până în data de 14 ianuarie 2020.

“Arderile interioare” ale tinerei artiste

“Alexandra a împlinit în 6 ianuarie 17 ani. Alexandra a fost la concurs de gătit, este la cercul de robotică, merge la excelenţă la franceză, deşi la şcoală învaţă engleză şi germană, merge la olimpiada de astrofizică, face teatru, cântă la chitară şi citeşte, cântă şi la pian, dansează. În această expoziţie, Alexandra ne propune vreo 50 de lucrări ale ei create în ultimii 3-4 ani, unele portrete vă vor provoca, veţi căuta nişte asemănări. Sunt desene cu natură statică, este şi un autoportret”, a punctat diriginta Alexandrei, prof. Delia Muntean.

Fosta profesoară de istorie a Alexandrei Teşileanu, de la Colegiul de Arte, Gabriela Pop, a evidenţiat maturitatea elevei sale. “Atunci când Alexandra m-a invitat să vorbesc despre minunata expoziţie, am rugat-o să îmi trimită lucrările. Am început să văd un univers şi am încercat să găsesc o lucrare de care să mă agăţ. E vorba de un ceas prelins, o lumânare în timp, ceea ce înseamnă un mesaj extraordinar. Ceasul, trecerea inevitabilă a timpului, durerea şi bucuria trecerii timpului, şi acea lumânare despre care se spune că atunci când arde mai mult dă mai multă lumină. Şi lucrul acesta l-ai făcut tu, Alexandra. Tot ce ai creat aici sunt arderile tale interioare, dar nu te-au epuizat, ci ne-au dat acea bucurie şi speranţă că această generaţie e una pe care ne vom putea baza în viitorul apropiat”, a spus Gabriela Pop.

Realitatea, văzută din prisma unui tânăr

Pe de altă parte, profesoara Gabriela Pop afirmă că în această expoziţie poate fi văzută realitatea unui tânăr adult bazată pe căutările unui nou început. “Am văzut tablouri foarte meşteşugit lucrate, de-a dreptul realiste. A cochetat şi cu perioada renaşterii, apoi a mers mai mult pe abstract, a ajuns până la nivelul suprarealismului. Toate acestea definesc etapele de dezvoltare ale culturii umane care trec prin viziunea unui tânăr care experimentează tot: de la concret la abstract, de la formă la lipsa ei, la idee, la esenţă, toate acestea reprezintă vârsta acestei tinereţi. Alexandra dă dovadă de foarte multă discreţie care înseamnă simplitate, bunătate, omenie, imagini care m-au făcut să spun despre Alexandra că nu am reuşit să o cunosc foarte bine. Discreţia ei a însemnat modestie. Aşa s-a creat această formă de exprimare”, a conchis Gabriela Pop.

Alexandra Teşileanu a adăugat că şi-a pus “sufletul pe tavă”, aşa că cei care îi vor admira lucrările vor putea să îi cunoască mai bine personalitatea, dar şi sentimentele şi trăirile pe care le ţine ascunse în interior. “O să mă cunoaşteţi mai bine din lucrările mele. Mi se poate citi personalitatea prin desenele pe care le fac. Am încercat uneori să fac desene mai pesimiste sau cu mai multă încărcătură, dar mi-au ieşit optimiste. Sufletul meu e aici pe tavă”, a spus Alexandra Teşileanu.

La final, cei prezenţi au avut bucuria de a descoperi şi talentul culinar al familiei Alexandrei, gustând din delicioasele preparate pregătite de bunica şi mama tinerei artiste.