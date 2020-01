Scrisori de la cititori

Un cîntăreț de muzică polulară din Sighet a venit la redacție și ne-a povestit despre conflictul pe care îl are cu un vecin. Despre caz, a fost o întreagă emisiune la TVR2. Dar cîntărețul este nemulțumit și ne-a lăsat o scrisoare, un fel de drept la replică la adresa TVR. L-am sfătuit să trimită dreptul la replică la TVR2. Totuși, cităm cîteva propoziții din „D-ale lui Pătru”: Uneori dreptatea lui Mitică este doar o ironie amară, iar în cazul meu, departe de adevăr. Plec de la faptul că nici acum nu pot ieși din casa mea, nu am acces la scara comună. (…) Nea Mitică a închiriat un sicriu, m-a așezat în sicriu, arătînd în acest fel că și ultimul drum îmi va fi blocat de vecinul răuvoitor. (…) Domnul Mitică nu a ascultat și părerea mea, care trebuia dată pe post. (…) Casa scărilor, conform actelor de proprietate, este proprietatea comună a celor două familii. În prezent, am acces doar pe scara de evacuare, care are o lățime de 80 cm”.

Gheorghe Andreica, pensionar din Vișeu de Sus, ne-a trimis o scrisoare la redacție în care ne-a spus că după ce a muncit 42 de ani la pădure are o pensie de numai 812 lei. Nemulțumirea sa se îndreaptă spre „mafia” locală, unde au loc afaceri necurate cu material lemnos. Hoții de pădure, spune pensionarul, măcelăresc pădurile de pe Valea Vaserului. În acest timp, fabricile din Vișeu, în care au muncit mii de oameni, sînt în ruină. Iar o mînă de „escroci” au ajuns milionari în euro! Salariații de stat primesc lefuri mari, iar pensionarilor li se dau cîțiva lei în plus. Dar mafii, ne spune cititorul, există și în justiție („la parchet și judecătorie cîștigă cine dă mai mult”), poliție („nu toți”). Cititorul este abonat la Graiul Maramureșului de la apariția sa.

***

Grigore Timiș, din Borșa, ne scrie într-o scrisoare că este indignat de mizeria de pe malul rîului Vișeu, începînd de la Borșa, la Moisei, Vișeu de Sus, Vișeu de Jos și mai departe în aval. I-ar sfătui pe parlamentarii de Maramureș să parcurgă pe jos acest traseu și ar vedea gunoaie și rumeguș cu tonele. Odată, rîul avea păstrăvi. Acum, se aruncă în apă ulei ars și alte substanțe poluante. Din păcate, igienizarea albiei și malurilor lasă de dorit. Vina o poartă firmele și gospodarii megieși, care aruncă în apă tot ce le prisosește.

***

Ioan Bobăianu, din Tîrgu Jiu, cititor probabil al ziarului online, ne trimite scrisori moralizatoare, în care ne atenționează la cuvintele pe care le folosim în articolele din ziar. Ne cere să ne exprimăm conform Bibliei, adică să ne lepădăm de cuvintele noroc, mîndru, nenorocire și să folosim cuvintele om, trup, suflet, bine, botezat, împărtășit, lumină, libertate…

Ideea ca ziarul să conțină doar articole pozitive, constructive, care să dea exemple de oameni și fapte pilduitoare, este vehiculată tot mai mult, chiar de mari intelectuali. Dar presa cotidiană are un specific universal, deci avem obligația să publicăm și informații „rele”, despre accidente, infracțiuni…

***

Cititorul Grațian Mureșan ne trimite o poezie patriotică despre Marea Unire, în zece strofe de patru rînduri fiecare, cu reușite rime împerecheate. Redăm ultima strofă: „Iar noi cei de acum și cei ce au să vină / Să îi cinstim în veci de veci / Pe bravii noștri strămoși cei din țărînă / Ce au fost, sînt și vor fi eroi pe veci”.

***

Cititorul Ilie Boer ne-a trimis un adevărat articol, „Unirea dintre un bărbat și o femeie”, în care scrie adevăruri despre viața spirituală. „Gîndul nu este un simplu proces chimic, ci face parte din marea minte a Cosmosului”. Înțelegem că articolul este rodul unor lecturi despre Dao și Înteligența materiei (DC Dulcan), Biblie, Coran, texte hinduse. „Iubirea dintre soți este resimțită de copii, care se simt protejați și în siguranță”. Cititorul se pronunță pentru familie și contra prostituției și altor rele obiceiuri sexuale. „Viața pe Pămînt poate fi distrusă nu doar prin războaie, ci și prin idei contrare vieții”, spune inteligentul nostru cititor. De asemenea: Liberul arbitru nu înseamnă doar libertate, ci și responsabilitate”. Îndemnul din final este ca bărbații și femeile să se însoțească, să facă prunci și să îi crească.

***

Vasile Bizău din Săcel ne spune într-o scrisoare scrisă de mînă că a lucrat 3 ani în Olanda, între 1999 și 2002. S-a întors acasă și s-a pensionat, pe baza celor 32 de ani lucrați în România, primind o pensie de 780 lei. Dar, surpriză, i-a venit pensie și din Olanda, de 86 de euro pe lună. În acest timp, un vecin al său, care nu s-a spetit cu munca, a lucrat doar vreo cîțiva ani, poate zece, primește acea pensie socială de 640 lei. Pe vremea lui Ceaușescu, salariile erau de 1.800 de lei, iar pensiile, de 1.400 de lei. Cititorul nostru află din presă ce pensii mari au unele categorii sociale, iar vîrsta de pensionare este la 50 de ani, cînd e omul mai priceput în meseria sa. Cauza acestor discrepanțe uriașe între veniturile românilor este pusă în vina politicienilor, care aprobă legi de pensionare și salarizare fără a avea o bază dreaptă.

***

Colaboratorul nostru Vasile Boiciuc Rogneanu ne scrie despre marea cîntăreață de muzică populară Victoria Darvai (1926-2016), numele real fiind Dărvăreanu. S-a născut pe 7 ianuarie, în localitatea Biserica Albă (Ucraina). A fost învă­ță­toare în Nănești, Văleni și Dragomirești. A urmat Conservatorul la Cluj (1954). Tot atunci, înregistrează cîteva melodii la radio, cu orchestra dirijată de George Vancu. S-a căsătorit cu medicul Mircea Azoiței. A înegistrat discuri la Electrecord. A trăit la București, unde a fost și înmormîntată. Are un fiu, dar nu este cîntăreț.

***

X.X. din Vișeu de Sus ne-a trimis documente despre procesul în care a fost implicat, fiind acuzat de pornografie pe internet. În fapt, a publicat o fotografie cu o fată din Vișeu, surprinsă într-o poziție cu tentă oarecum sexuală. Pînă la urmă, chiar dacă fotografia (pe care cititorul ne-a trimis-o) nu este cu conotații sexuale, faptul că a fotografiat o minoră în casa sa și a postat poza pe o rețea de socializare este o atenționare să cerem acordul celor pe care îi fotografiem, deoarece potrivit Constituției au dreptul la propria imagine. Mai ales cînd sînt minori și cu … decolteu adînc.

Redactor de serviciu