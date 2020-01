CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare 23-22 (10-11)

Eşec nescontat pentru fetele de la CS Minaur în ultima etapă a turului din Liga Florilor, care au cedat în deplasarea de la modesta CSM Slatina, 23-22 (10-11), rezultat care anulează posibilitatea apropierii de poziţiile cupelor europene. Deznodământul acestei partide a venit pe fondul greşelilor jucătoarelor noastre, dar şi din cauza manierei de arbitraj, acestea fiind cauzele principale înfrângerii în detrimentul unei echipe ce strânsese doar 10 puncte după 12 etape.

Avertizate de faptul că Slatina este greu de răpus în propriul fief, băimărencele au simţit-o şi ele pe propria piele, disputa din Oltenia derulându-se sub semnul echilibrului. Fetele noastre au condus, totuşi, însă la diferenţe facile, 2-3 (10), 3-5 (15) şi 5-7 (21). CSM Slatina are pe final de primă repriză momente excelente şi vor deţine un avans de două lungimi în ultimele patru minute, 10-8. Dar ultimul cuvânt îl are formaţia lui Costică Buceschi, care înscrie de trei ori la rând şi intră în avantaj la pauză, 10-11. La fel de bine debutează şi partea a doua pentru oaspete, cu desprinderea la trei goluri, 10-13 (32) şi 11-14 (34). Din păcate, de aici încolo începem să comitem multe greşeli, intervin şi arbitrii, iar gazdele preiau total frâiele meciului. Şase goluri consecutive fac ca scorul să devină 17-14 (42), diferenţa să ajungă apoi inclusiv la plus patru, 21-17 (48). Nu mai avem forţa să revenim, gazdele gestionează perfect finalul confruntării, chiar dacă Minaur înscrie ultimele trei goluri, reducând ecartul la o singură lungime, 23-22, rezultat ce consemnează trei puncte pentru CSM Slatina. • Au arbitrat: Gabriel Badiu / Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Ob­servator FRH: Gheorghe Bejinariu (Piteşti). • Aruncări de la 7 m: 6-4 (transformate 5-2; au ratat Vădineanu, respectiv Lisewska şi Szolosi). Minute de eliminare: 6-14. • CSM Slatina: Elena Nagy, Lăcrămioara Stan – Clara Vădineanu 5 (4 din 7 m), Lorena Ostase 3, Luciana Popescu 3 (1 din 7 m), Oana Chitacu 3, Sonia Vasiliu 3, Alexandra Andrei 3, Adina Cîrligeanu 2, Hermina Stoicănescu 1, Daniela Şchiopu, Elena Fulgoi, Daniela Corban, Nicoleta Rusu. Antrenor: Victorina Bora. • CS Minaur Baia Mare: Ana Maria Măzăreanu (11 intervenţii), Cristina Enache – Sonia Seraficeanu 6, Sylwia Lisewska 6 (2 din 7 m), Marija Shteriova 5, Andreea Popa 3, Oana Cîrstea 1, Helena Rysankova 1, Roxana Szolosi, Yaroslava Burlachenko, Camelia Hotea, Larisa Tămaş, Petruţa Argylean, Anca Polocoşer, Mădălina Conache, Oana Bondar. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs şi Claudia Cetăţeanu.