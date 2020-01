Hramul Mănăstirii Scărişoara Nouă

Marţi, 7 ianuarie 2020, Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu Prea­sfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, la Mănăstirea Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, cea mai vestică mănăstire din Episcopie, cu ocazia hramului de iarnă, în fruntea unui sobor ales de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul ales au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Ar­him. Teofil Pop, fost stareţ al mănăstirii, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Spiridon Belei, actualul stareţ al mănăstirii, Pr. Florian Mocan, protopopul de Carei, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Prof. Gabriel Groza, directorul Liceului Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, alţi preoţi din parohiile vecine sau invitaţi, arhidiaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească, care a fost oficiată în biserica cea nouă a mănăstirii, aflată în fază de pictură, au fost date de Grupul Bizantin „Anastasios”, alcătuit din medici şi studenţi la medicină, dirijat de Dr. Iustinian Ioachim Simion.

În mulţimea de credincioşi s-au aflat prefectul judeţului Satu Mare, Radu Bud, primarul comunei Pişcolţ, Cosmin Valentin Varga, Ing. Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, alţi oficiali.

Un grup de studenţi şi studente din Grupul ASCOR Baia Mare a primit ierarhii în faţa bisericii mănăstirii, iar un grup de tulnicărese a întâmpinat soborul de ierarhi şi preoţi la sosirea la biserica mănăstirii.

După încheierea Sfintei Liturghii, cei doi ierarhi au primit în dar câte o icoană a Sfântului Ioan Bozezătorul, pictată pe lemn.

Cuvânt de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre naşterea şi viaţa Sfântului Ioan Botezătorul, despre martiriul lui, despre activitatea şi misiunea sa.

„Îl cinstim astăzi pe cel ce a avut un rol unic în istoria mântuirii nea­mului omenesc: Sfântul Ioan Botezătorul, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este un mesaj complex. Mare a fost Sfântul Ioan Botezătorul şi şi-a dus misiunea lui şi predica până la pregătirea poporului lui Israel, pentru că mesajul lui Ioan Botezătorul se adresează tuturor categoriilor sociale. Puţin s-a păstrat din predica lui, dar Sfântul Evanghelist Luca ne redă câteva lucruri esenţiale. Mulţimea întreba: ce să fa­cem, învăţătorule? Zicea: cel ce are două haine să dea celui care nu are. Nu-i condamna pe cei ce au mai multe haine, ci să facă milostenie, să dea şi celor care nu au. Cel ce are pâine să facă şi el asemenea. Cel căruia îi prisoseşte hrana să dea şi celui ce nu are hrană. Au venit vameşii. Noi ce să facem, învăţătorule? Zicea: să nu luaţi mai mult decât ceea ce este rânduit vouă prin lege. Că ei vămuiau şi luau de patru ori mai mult. Şi au venit soldaţii, militarii, fioroşii, care erau spaima populaţiei, şi au zis: noi ce să facem. Să nu nedreptăţiţi pe nimeni. Să vă mulţumiţi cu solda voastră. Şi Ioan a lăsat această carte a relaţiilor dintre oameni de schimbare a mentalităţii. Acesta a fost Ioan Botezătorul”.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a vorbit despre soborul Sfântului Ioan Botezătorul:

„Iată, Sfântul Ioan Botezătorul ne cheamă, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru al XIV-lea an consecutiv, în sobor de slujitori sfinţiţi ai Sfintelor Altare şi sobor binecredincios al lui Dumnezeu, iar de doi ani în această sfântă şi nouă biserică pusă sub oblăduirea duhovnicească a celui între Sfinţi, Sfântul Ioan Botezătorul.”

***

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Prea­sfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul au primit în dar câte o icoană şi câte o bederniţă cu chipul Sfântului Ioan Botezătorul şi câte un coş cu flori.