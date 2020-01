Atenție la reduceri!

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au lansat mai multe recomandări pentru sezonul reducerilor care a început în foarte multe magazine. În primul rând, este indicat să fiți foarte atenți la etichete. Acestea trebuie să conțină prețul vechi, dar și noul preț, cel rezultat în urma aplicării reducerii. Consumatorii mai trebuie să știe că orice vânzare cu preț redus, indiferent de tip (de soldare, de lichidare, promoțională etc.), trebuie să fie însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea ei („soldare/soldări/solduri”, “lichidare”, “promoții” etc), însoțită de data de debut și de durata acesteia. La achiziționarea pachetelor promoționale de tipul „3 la preț de 2”, trebuie să verifice prețul individual al produselor, care trebuie să existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu prețul pachetului promoțional. „Pentru a evita orice situație neplăcută, rugăm în mod special toți consumatorii să solicite informații suplimentare atunci când au nelămuriri privind orice campanie publicitară făcută prin orice mijloace (în cadrul magazinului, prin afișe sau pliante, prin anunțuri pe site etc)”, transmit reprezentanții ANPC.