Controverse la Bruxelles

În domeniul agricol şi alimentar, anul 2020 va fi unul cu multe dispute la Comisia Europeană şi Parlamentul European, deoarece expiră politica agricolă comună PAC 2014-2020, urmînd ca din 2021 să înceapă un nou ciclu PAC de 7 ani. Propunerile financiare ale CE vizează o scădere a bugetului pentru agricultură și dezvoltare rurală cu 7-11% pentru Pilonul 1 (plăți directe) și cu 25-28% pentru Pilonul 2 (dezvoltare rurală). Comisia a propus o plafonare a plăților la 100.000 euro. Noua politică agricolă pune preţ pe protejarea și conservarea mediului, determinînd fermierii să fie mai responsabili față de natură. Lupta UE împotriva schimbărilor climatice se regăsește printre obiective, dar și sprijinirea tinerilor.

La București, în 2020, instituțiile responsabile vor elabora noile scheme de finanțare, deci asociațiile de fermieri trebuie să fie în contact permanent cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care are obligaţia să fie transparent în elaborarea Programului Național de Dezvoltare Rurală. În acest an, va fi împărțit „tortul” banilor europeni pentru următorii 7 ani.

Noua PAC îi nemulțumește pe marii fermieri, ale căror subvenții vor fi reduse prin decizia de plafonare pe exploatație. Aceştia vor avea reacții vehemente şi vor face lobby la Bruxelles.

Pesta porcină africană va continua și în 2020, chiar dacă spre finalul anului 2019 a fost înregistrată o scădere a numărului focarelor la nivel național. Prețul cărnii de porc în viu va rămâne la un nivel ridicat, 8 lei/kg. Preţul purceilor înţărcaţi a crescut la 10 lei/kg în viu, datorită cererii din China, țară devastată de pestă.

Apicultura românească a produs în 2018 cea mai mare cantitate de miere din UE, dar prețul încasat a fost sub costul de producție. România a cerut derogare, în continuare, pentru utilizarea celor trei pesticide neonicotinoide interzise de UE în culturile din cîmp deschis.

Exporturile de animale vii vor continua, dar vor fi intensificate controalele veterinare pentru ca transportatorii să respecte condițiile de bunăstare a animalelor, mai ales după incidentele de anul trecut, care au atras criticile europene.

În 2020, agricultura ecologică ar putea înregistra creșteri, avînd în vedere că România se află pe penultimul lor în UE ca pondere a terenurilor certificate bio. De asemenea, din cauza crizei forţei de muncă, va urca interesul pentru tractoare, maşini agricole şi tehnologii automatizate. Un salt vor face investițiile în tehnologii inteligente, pentru supravegherea afacerii agricole.