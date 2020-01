Borşa – salarii diminuate în ianuarie pentru asistenţii persoanelor cu handicap

Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din Borşa s-au trezit cu salariile diminuate în luna ianuarie. În medie, ei au luat cu 200 de lei mai puţin faţă de luna precedentă. În aceste condiţii, oamenii au intrat în panică neştiind care este motivul diminuării.

S-au interesat în mai multe locuri, însă nu au ajuns la o concluzie clară: „Ne-au intrat salariile luni, dar eu am primit cu 193 de lei mai puţin ca luna trecută. Alţii m-au sunat şi mi-au spus că au primit cu 210 lei mai puţin. La primărie când am întrebat, unul ne-a spus într-un fel, că ni s-au retras banii de hrană, altul a spus că pe luna decembrie au fost zile lucrătoare mai puţine… Problema este că niciodată nu s-a mai întâmplat lucrul acesta până acum. Am sunat în Bucureşti la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, mi-au spus că nu se întâmplă aşa ceva. Am sunat şi la DGASPC din Baia Mare, nici la ei nu se întâmplă aşa ceva şi atunci am tras concluzia că ceva nu este în regulă. În total, suntem 96 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap în oraş. Dintre ei m-au sunat o bună parte şi mi-au spus că au primit bani mai puţini. Deci toţi suntem în aceeaşi oală, dacă pot spune aşa. Cu restanţele suntem la zi, ni s-au plătit toate. Şi banii de concedii ni s-au dat, nu avem alte probleme, de­cât că nu am primit vochere de vacanţă niciodată şi sporul de 15%. Noi aici suntem lăsaţi tot ultimii…”, a precizat Nelu Buzura, asistent personal. Am stat de vorbă cu reprezentantul primăriei din Borşa care ne-a explicat exact motivul diminuării salariilor: „Pentru cei care au avut concediu în luna decembrie, legea nu permite să le fie plătită norma de hrană. În 2018, nu era norma de hrană, doar din 2019 se acordă. În perioada de concediu însă nu se plăteşte norma de hrană. Cei care nu au avut concediu, au luat plata integral” – a spus Valer Telcean, consilierul personal al primarului din Borşa.