Programul Rabla va demara în martie

– pentru Rabla Plus, numărul voucherelor ar putea creşte cu 20% –

Programul „Rabla Clasic” va demara în luna martie, iar numărul de vouchere va fi de minimum 60.000 – a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

„Programul Rabla este cel mai vechi program pe care îl derulează Administraţia Fondului pentru Mediu. Acesta este şi cel mai longeviv. Important e că, în ultimul an, a funcţionat şi ne propunem ca pentru 2020 să creştem numărul de vouchere pe care le acordăm. Am avut discuţii inclusiv cu premierul României şi cu cei din industria auto şi pentru 2020 ne propunem un număr de minimum 60.000 de vouchere pentru «Rabla Clasic». Programul va demara în luna martie şi a rămas să stabilim care va fi bugetul şi etapele în care va fi demarat” – a spus Alexe.

În ceea ce priveşte Programul „Rabla Plus”, oficialul a menţionat că valoarea voucherului va fi de 10.000 euro, iar numărul de tichete ar putea creşte cu până la 20% faţă de ediţia anterioară.