Tudor Botea, handbalistul care impresionează în naţionala României

Tudor Botea este un produs al Academiei de Handbal Minaur şi a ajuns în handbalul de performanţă la echipa municipiului, CS Minaur Baia Mare, grupare ce activează în Liga Zimbrilor. Datorită ascensiunii sale la actualul club, interul stânga a făcut pasul şi către selecţionata mare a României şi după numai câteva meciuri a devenit o piesă importantă în angrenajul tricolorilor. România luptă pentru un loc la Campionatul Mondial din 2021 şi a trecut de prima fază a preliminariilor, Tudor aducându-şi un aport esenţial la turneul din Italia, fiind al doilea marcator al tricolorilor (15 goluri). Cotidianul nostru nu a ratat ocazia să stea de vorbă cu unul dintre cei mai prolifici jucători tineri din naţionala României, căruia i se prefigurează un viitor strălucitor, mai ales că Tudor Botea provine şi dintr-o familie de sportivi, tatăl acestuia, Marius, făcând volei de performanţă şi, totodată, fiind actualul tehnician al Ştiinţei Explorări.

Reporter: Tudor, felicitări pentru prestaţia de la naţională şi calificarea în faza următoare a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021. Cum a fost turneul din Italia?

Tudor Botea: Mulţumesc. Turneul de la Benevento a fost doar prima etapă din seria de meciuri de calificare la Campionatul Mondial din Egipt. Acum, putem spune că această etapă a fost relativ uşoară, dar totul a decurs aşa cum ne-am aşteptat, pentru că noi am pregătit foarte bine meciurile. Într-adevăr, în meciul de start cu Georgia am avut ceva emoţii, dar apoi jocul nostru s-a îmbunătăţit, am avut şi şansa obţinerii calificării încă din a doua zi (datorită rezultatului dintre Italia şi Georgia), iar în cea de-a treia zi am reuşit să rămânem concentraţi, drept dovadă am câştigat la diferenţă şi meciul cu Italia.

R.: Ai marcat 15 goluri în două jocuri, cu Kosovo şi Italia, fiind al doilea marcator al tricolorilor. Putem spune că ai devenit o certitudine pentru naţionala de seniori?

T.B.: Nu ştiu dacă se poate vorbi aici despre faptul că sunt o certitudine, eu având până acum doar 4 meciuri oficiale în tricoul naţionalei mari. Bineînţeles că îmi doresc să nu ratez nicio acţiune a lotului naţional, dar asta depinde de evoluţia mea de la echipa de club şi de decizia antrenorilor.

R.: Are forţa România să revină la un turneu final după o pauză de foarte mulţi ani?

T.B.: Eu cred că da. Valoare individuală există, atât în rândul jucătorilor, cât şi atunci când vine vorba de stafful tehnic. Trebuie să reuşim să mai reglăm anumite relaţii de joc şi să se creeze anumite automatisme, dar suntem pe drumul cel bun. Cu siguranţă depindem şi de tragerea la sorţi, pentru că drumul spre Mondial ne poate scoate în faţă adversari foarte puternici.

R.: De ce are nevoie Tudor Botea pentru a se impune şi la echipa de club, Minaur Baia Mare?

T.B.: Perseverenţa este, cu siguranţă, cel mai bun aliat al unui sportiv. Probabil că e nevoie în continuare de multă muncă, seriozitate şi încredere.

R.: Care sunt priorităţile tale pentru anul 2020 din punct de vedere profesional, dar şi personal?

T.B.: În anul 2020, din punct de vedere colectiv sper ca alături de echipa de club să ocupăm la finalul sezonului un loc de cupă europeană, iar cu echipa naţională să reuşim să ne calificăm la Campionatul Mondial. Personal, îmi doresc să am evoluţii cât mai bune şi să rămân sănătos.