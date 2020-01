Un nou proiect Erasmus+, derulat de Asociația Tinerilor Maghiari Sigheteni

La final de 2019, Asociația Tinerilor Maghiari Sigheteni (SZMISZ) a primit o veste foarte bună: aprobarea unui nou proiect Erasmus+. Acesta va debuta la începutul lunii februarie și se va derula până la finalul anului, fiind adresat tinerilor NEET (Not in Education, Employment or Training). Pe lângă activitățile de pregătire și diseminare, proiectul prevede și o întâlnire ce va reuni, în Maramureș, 35 de tineri din șapte țări. Mai multe detalii despre proiect oferă, în continuare, Istvan Safar, vicepreședinte SZMISZ.

Reporter: În ce perioadă se va desfășura proiectul?

Istvan SAFAR: Aprobarea acestui proiect a fost un cadou de Crăciun pentru noi, ca să spun așa, și un pre-cadou pentru împlinirea celor 11 ani de când activăm ca ONG. Proiectul se numește „NEETs in Action”, se va desfășura în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2020 și, sperăm noi, va duce la creșterea angajabilității tinerilor și la implicarea ONG-urilor în identificarea și includerea socială a acestor tineri prin crearea de oportunități pentru aceștia care să permită implicarea lor activă în societate și integrarea pe piața muncii.

R.: Care sunt principalele obiective ale acestui proiect?

I.S.: Obiectivul general al acestui proiect este creșterea capacității de angajare a tinerilor NEET care abordează în mod activ oportunitățile viitoare de ocupare prin instruire, formare, conștientizare și dezvoltarea de competențe. Iar ca obiectiv secundar, ne propunem un schimb de informații și experiență între aceștia deoarece proiectul este un proiect internațional la care vor participa tineri din 7 țări.

R.: Ce tip de activități vor avea loc?

I.S.: Ca toate proiectele de acest fel, și proiectul nostru cuprinde, pe lângă activitățile de pregătire și apoi diseminare, o activitate principală, o întâlnire de o săptămână ce va avea loc în luna august, între 35 de tineri din: Grecia, Franța, Spania, Lituania, Italia, Ungaria și România. Locul de desfășurare va fi, cu siguranță, în Maramureșul Istoric, însă locația exactă nu este stabilită deoarece căutăm cea mai bună variantă atât pentru tinerii participanți pentru a vedea cât mai multe din frumusețile zonei, dar și pentru noi, din punct de vedere logistic.