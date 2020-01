În Ariniș • Locuințe ANL insuficiente pentru tineri

Comuna Ariniș a construit, în urmă cu câțiva ani, un bloc ANL pentru tineri. Dacă atunci primarul nu credea că va avea cerere mare la apartamente, se pare că situația s-a schimbat. Două blocuri dacă ar mai fi, apartamentele s-ar ocupa, atâtea solicitări are primăria. Însă în ziua de azi, administrația locală nu se mai încumetă la construirea unor locuințe noi, din cauza situației economice grele prin care trece întreaga țară.

Singurul bloc ANL din comună este ocupat în totalitate, iar chiriile sunt modeste față de ce prețuri se practică în ziua de azi: „Blocul ANL din comună este ocupat în totalitate. Sunt 12 apartamente în care locuiesc familii de tineri. Acum chiar am mai avea nevoie și de alte apartamente. Când le-am făcut pe acestea mi s-a propus să fac trei blocuri, nu unul, dar nu m-am gândit că vom avea atâtea cereri pe viitor. Acum să te înhami iar la realizarea altor ANL-uri e greu, se începe lucrarea, nu se continuă, că nu sunt bani. Când l-am făcut pe primul a mers totul brici, că l-am făcut în perioada în care erau necesare locuințele, așa că se investea puternic. Acum dacă-l începi, ai șanse mari să rămâi cu el neterminat. Intră în degradare și e mai greu apoi să-l finalizezi. Însă în prezent am mai avea nevoie de asemenea locuințe ANL. Cred că două blocuri ne-ar mai fi necesare, la câte solicitări avem și astfel să acoperim partea de tineret care ar dori o locuință în comună. Chiria nu este mare. Cea mai scumpă e la apartament de trei camere – 170 de lei/lună. Însă apartamentele sunt mari, spațioase, 76 de metri pătrați. La apartamentele cu două camere chiria este puțin peste 100 de lei. Locatarii plătesc chiria la noi la primărie” – a precizat Gheorghe Mureșan, primarul comunei.

Primăria intenționează să vândă actualele apartamente chiriașilor

Pentru a avea o siguranță în plus că tinerii nu vor pleca la muncă în străinătate, părăsind astfel comuna, administrația locală intenționează să le vândă locuințele în care stau în prezent cu chirie: „Vedem cum va fi pe viitor. Au trecut cinci ani de când stau oamenii în apartamente și au aș fi vrut să le scot la vânzare, dar nu am avut nici timp să mă ocup de acest aspect. Însă doresc aproape toți, care-s chiriași, să le cumpere. Nu sunt ieftine, că atunci când le-am făcut, prețurile erau mari, s-a ajuns undeva la o investiție de 500 euro/metru pătrat. Însă acum, după ce se scade uzura dată de folosință, cred că ar ajunge la vreo 400 de euro/metru pătrat. Dar apartamentele sunt bune, bine construite, aerisite, cu toate condițiile necesare unui trai bun. Avantajul dacă le-am vinde este că, odată proprietari, am avea siguranța mai mare că tinerii rămân aici în comună și nu mai pleacă în alte părți la lucru”, a conchis primarul. În acest moment, în Ariniș există oferte de locuri de muncă, la fabricile din zonă, așa că doar cine nu vrea să muncească nu muncește.