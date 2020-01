FC Mara Baia Mare, 10 ani frumoşi!

FC Mara 2010 Baia Mare este unul dintre cele mai reprezentative cluburi de fotbal din Maramureş, care s-a făcut cunoscut şi la nivel naţional. Iar azi este sărbătoare în familia FC Mara, în 20 ianuarie 2010 fiind puse bazele acestui club.

La iniţiativa unui om care a decis să investească în fotbal din banii personali, Paul Juhasz, desigur sprijinit şi de câţiva oameni de suflet. Proiectul FC Mara a început să prindă contur de la un an la altul, actualmente sub oblădu­irea an­trenorilor de la acest club regăsindu-se peste 100 de copii. „Suntem fericiţi că gruparea noastră a ajuns să deţină 10 ani de activitate şi bucuroşi totodată că ne-am fă­cut deja un renume. Şi acest lucru este posibil datorită pasiunii pentru fotbal, iar pe această cale vreau să le mulţumesc tuturor celor apropiaţi că ne sprijină şi susţin acest proiect. Fără implicarea lor nu am fi reuşit să avem continuitate şi sperăm ca şi pe viitor să ne fie alături. Totodată, vreau să le mulţumesc tuturor antrenorilor care au trecut pe la clubul FC Mara 2010 Baia Mare, având şi ei un me­rit incontestabil. Dar şi actualului colectiv tehnic, care, din păcate, se confruntă cu probleme din punct de vedere al infrastructurii, Baia Mare ducând o mare lipsă din punctul de vedere al ba­zelor sportive. Judeţul nostru are ta­lente, care trebuie şlefuite în condiţii decente. Una peste alta suntem mândri de ceea ce am realizat până acum şi sper ca familia FC Mara 2010 Baia Mare să dăinuie multă vreme de acum încolo”, ne-a mărturisit Paul Juhasz, preşedintele grupării care azi împlineşte 10 ani de existenţă.

Nu puteam trece cu vederea faptul că prin curtea FC Mara 2010 au trecut câţiva jucători care au făcut pasul către seniori. Iar cel mai răsunător jucător care a activat câţiva ani în acest club este Sorin Şerban, care acum evoluează în Liga 1, fiind proprietatea clubului FC FCSB, dar împrumutat la Poli Iaşi până în vară. Andrei Zete, Paul Szecui, Paul Oşan, Joca Dodi sunt alţi jucători ce fac parte din familia FC Mara şi cu siguranţă vor urma şi alţii în anii următori.

Felicitări FC Mara 2010 Baia Mare pentru cei 10 ani frumoşi, multă putere de muncă şi continuitate în toate proiectele ce urmează să fie derulate de acum încolo!