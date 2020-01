Transport public local gratuit în Cavnic 

Şeful administraţiei locale din Cavnic intenţionează să deschidă, de anul viitor, o linie de transport public local, pe care cetăţenii oraşului să o folosească gratuit! Autobuzele care vor circula pe această rută vor fi achiziţionate din Germania, la mâna a doua. Banii provin din excedentul bugetar cu care primăria a închis anul 2019.

Iniţial vor exista două autobuze care vor circula de-a lungul oraşului şi vor deservi atât elevii, cât şi muncitorii ce lucrează în oraş: „Intenţionez să merg în Germania să aduc două autobuze şi un microbuz, second hand. Mi s-au eliberat două posturi şi automat voi angaja doi şoferi, pe care îi voi folosi şi la alte utilaje, la deszăpeziri, sau unde va fi nevoie. Avem acum o linie privată de transport public, numai că primesc constant plângeri de la cetăţeni că nu îşi face treaba, aşa că vom face noi serviciul şi încă gratuit. Cum? Simplu! Fac un traseu de-a lungul Cavnicului, de la domeniul schiabil şi până în capătul de jos. Am 100 de copii de transportat dimineaţa, la care se adaugă muncitorii. Din 1 ianuarie 2021 voi institui o taxă de 2% la firmele locale, cu care fac acest transport public gratuit. Ce câştigă ei? Şi angajaţii lor vor beneficia de transport gratuit la serviciu şi înapoi. În plus, populaţia e destul de îmbătrânită, 60% sunt pensionari, lucru care i-ar ajuta. După cum vedeţi, nu facem reduceri, ca alţii, ci totul va fi gratuit. Apoi, autobuzele vor pu­tea oferi şi alte servicii, ca de exemplu transportul copiilor în excursii, unde e cazul. Iar dacă din acea taxă, după ce vedem cum funcţionează totul, ră­mân ceva bani de la un an la altul, îi adunăm şi mai cumpărăm un autobuz” – a explicat primarul Vladimir PETRUŢ.