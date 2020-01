Al doilea focar de gripă aviară la Seini

De ceea ne temeam n-am scăpat, au apărut mortalități în a doua fermă de găini ouătoare din Seini (20 în prima zi, 150 în a doua…), iar analizele de laborator făcute la București au confirmat, vineri, 17 ianuarie 2020, că a apărut al doilea focar de gripă (influență) aviară, cu același tip de virus, H5N9, periculos pentru păsări, dar nepericulos pentru om.

Comitetul județean Maramureș de combatere a bolilor, Unitatea de sprijin din orașul Seini și Unitatea de decizie de la Direcția Sanitar Veterinară Maramureș au decis ca și găinile ouătoare din a doua fermă, aflată la 300 m de prima, să fie ucise și incinerate în totalitate, plus ouăle (circa 90.000 de bucăți) și furajele din stoc. De asemenea, ouăle trimise în ultimele zile în rețeaua comercială au fost confiscate și distruse.

În jurul celor două focare, s-a instituit o zonă de protecție de 3 km și o zonă de supraveghere de 10 km, unde se aplică restricții la mișcarea păsărilor. Aici se află opt ferme avicole (ouă și pui de carne) și una de îngrășare a porcilor. Practic, în tîrgurile și piețele din județul Maramureș este interzis comerțul de păsări vii. În zona Seini și pe o rază de 10 km în jur, se interzice comerțul cu ouă de casă (dar nu și comerțul cu ouă din ferme supravegheate sanitar veterinar). În Seini, mai există două ferme avicole de găini ouătoare, în care păsările nu aveau semne de boală (ieri).

Medicii veterinari de stat sînt în alertă, a început a doua anchetă epidemiologică, pentru a căuta surse de infecție. Prima anchetă încă nu are concluzii. Există bănuieli că virusul a fost adus în Seini de păsările călătoare care iernează pe rîul Someș, dar paznicii de vînătoare de la AJVPS n-au găsit nici o rață sălbatică sau vreo altă pasăre moartă. Este posibil ca virusul să fi fost adus din Ungaria deodată cu furajele, sau deodată cu puicuțele importate tot din Ungaria. Însă specialiștii în epizootii nu pot spune cu precizie ce s-a întîmplat.

În a doua fermă cu gripă, a început incinerarea păsărilor pierite din cauza bolii sau eutanasiate preventiv, 22.672 de capete în total, și dezinfecția halei de creștere. Autoritățile statului sînt mobilizate pentru izolarea focarelor și aplicarea măsurilor specifice, pentru a stopa extinderea bolii în celelalte ferme avicole din Seini și din județ. În prima fermă, virusul a ucis 11.190 de păsări, iar 7.500 au fost eutanasiate, toate fiind incinerate.

Dacă lucrurile nu se complică, focarele de gripă aviară ar putea fi stinse în două luni și activitatea zootehnică să fie reluată. În județul Maramureș, avem 12 ferme comerciale de găini ouătoare, cu un efectiv de 190.000 de capete, adică 2% din totalul de găini existente în cele 246 de ferme avicole comerciale din România, care cresc în jur de 9 milioane de găini. România importă foarte multe ouă, mai ales din Polonia (4.000 t pe an) și Ungaria (1.700 tone de ouă pe an), în valoare de 10,5 milioane euro. În prezent, gripa aviară evoluează în Polonia (9 focare), Slovacia, Cehia, Irlanda de Nord și Ungaria – la o mare fermă de curcani din județul Komarom-Esztergom, nord-vestul Ungariei, și la o fermă de gîște din apropiere de orașul Letavertes, estul Ungariei, la 35 km de Oradea.

O găină ouătoare (puicuță) costă 4,1 euro, iar despăgubirea în caz de gripă aviară se face la valoarea de piață, deci aproximativ 2 euro/cap. Statul va despăgubi fermele avicole Karin și Galinus din Seini.