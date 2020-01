Un martor tăcut al crimelor, ororilor și al suferințelor din gulagul românesc (I)

Etimologic vorbind, semnificația toponimului SIGHET este controversată. Unii, puțini la număr, cum ar fi bunăoară istoricii Constantin Daicoviciu, Silviu Mărginean și Ioan I. Rusu, găseau obârșiile acestui cuvânt în străvechea limbă traco-dacă, unde elementul seget – care se regăsește în acest toponim – însemna cetate. Alții, tot puțini, îi regăsesc originile în slavonul sihot, adică târg. În fine, cei mai mulți opinează că numele își are rădăcinile în maghiarul sziget, care înseamnă insulă.

Oricum, indiferent de controversele etimologico-semantice și indiferent dacă Sighetul a fost mai întâi o cetate a dacilor liberi, mai exact a costobocilor, iar descoperirile arheologice de pe Dealul Solovan confirmă acest fapt, indiferent dacă la începuturile sale a fost un ”târg” cosmopolit și indiferent dacă în expansiunea lor în Ardeal maghiarii ar fi creat o insulă etnică într-un spațiu majoritar românesc, așa cum a fost și este Maramureșul voievodal, după cum o probează documentele, este sigur că așezarea este atestată, pentru prima dată, în anul 1326; e sigur că în 1352 regele Ungariei, Carol Robert de Anjou – cel înfrânt la Posada, în 1330, de voievodul Țării Românești, Basarab I – acordă cele dintâi privilegii, consacrând Sighetul ca oraș regal; că Drag și Balc – urmașii lui Dragoș, întemeietorul Moldovei – și-au stabilit aici reședința voievodală; că din 1385 el devine capitala sau reședința Comitatului Maramureș, unul dintre cele mai mari comitate ale regatului maghiar, cu un teritoriu de peste 10.000 km2, situat pe ambele maluri ale Tisei; că după dezastrul din 1526 de la Mohacs, vreme de peste un secol, principii transilvăneni îi confirmă statutul de reședință a Comitatului; că în 1659 împăratul Leopold I al Austriei acorda orașului drept de stemă, întărindu-i astfel prestigiul; că în anul 1730 curtea imperială vieneză îi dă acordul de înființare a Școlii Piariste, care este de fapt prima școală publică din Maramureș; că în 1802 guvernul imperial confirmă înființarea Liceului Reformat, transformat în 1835 în Facultatea de Drept; că în 1862 tot Viena susține înființarea Preparandiei Române din Sighet, școală în care s-au format zeci de dascăli ai satelor maramureșene care au întreținut idealul unității naționale; că între anii 1896-1897, sub regimul dualist austro-ungar, guvernul de la Budapesta construiește în oraș penitenciarul Comitatului; că la 1 Decembrie 1918 un grup numeros de maramureșeni de pe ambele maluri ale Tisei, prezenți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia s-au scandalizat exprimându-și ferm dezacordul atunci când, la finalul discursului său episcopul de Caransebeș, Miron Cristea, a exclamat: Trăiască România Mare, de la Nistru până la Tisa! Și-așa că, sesizând nemulțumirea, spontan, viitorul patriarh al României a reformulat urarea: Trăiască România Mare de la Nistru până dincolo de Tisa!, dând astfel satisfacție celor nemulțumiți; că după Marea Unire, în urma cedărilor teritoriale, Sighetul devine capitala noului județ Maramureș, redus la o treime din teritoriul de odinioară; că la sfârșitul celui de-al Doilea război Mondial, din decembrie 1944 și până în aprilie 1945, când orașul era ocupat de ”trupele sovietice eliberatoare”, bolșevicii, conduși de ucraineanul Ivan Odoviciuc, mai cu forța, mai cu binișorul, au anexat și această parte a Maramureșului la Ucraina Subcarpatică, tentativă zădărnicită de țăranii de pe Valea Izei, mai cu seamă de ieudenii conduși de primarul Dumitru Pop al Roibului, și borșenii animați de primarul Gavril Mihali zis Ștrifundă; că în 1950, după modelul sovietic de organizare a țării pe regiuni, din reședință de județ, Sighetul devine centru raional; că în același an nefast penitenciarul de drept comun este transformat într-unul de maximă securitate, destinat exclusiv deținuților politici; că în epoca de aur Sighetul devine oraș muncitoresc, în care domină ”mamutul” denumit C.I.L. sau Combinatul de Industrializare a Lemnului, al doilea ca mărime din țară în acest sector, care în vremurile de glorie avea peste 8000 de salariați.

După decembrie 1989, ca peste tot în țară, și Sighetul intra în declin, suportând vânzolelile tranziției. Se închid ateliere, dispar fabrici și uzine, se dezintegrează colosul industrial numit C.I.L., crește amețitor șomajul etc. Viața urbei devine tot mai cenușie și mai searbădă, nemaiavând ni­mic din strălucirea burgului mitteleuropean din vremurile de odinioară. În ciuda acestui fapt, pentru nemeșii-plugari, pentru țăranii purtă­tori/deținători de titluri și blazoane nobiliare de pe cele patru văi ale Izei, Marei, Cosăului și Vișeului el rămânea capitala Maramureșului, chiar dacă prin reforma administrativă din 1968 reședința noului județ – în care au fost încorporate patru țări: a Maramureșului, a Lăpușului, Codrului și Chioarului – este stabilită la Baia Mare.

În 1993, într-o atmosferă economico-socială mohorâtă, nesigură și deprimantă de care nu-i străin comunistul de omenie Ion Iliescu, începea frumoasa poveste a Memorialului închinat victimelor represiunii co­muniste. Artizanii ei sunt poeta Ana Blandiana și scriitorul Romulus Rusan, ctitorii de fapt și de drept ai acestui templu emblematic al memoriei suferinței româ­nești, dimpreună cu scrii­torul maramureșean Gheorghe Mihai Bârlea. Povestea acestui loc de aducere aminte este atât povestea grozăviilor săvârșite în acest penitenciar, între anii 1950-1955, cât și povestea terifiantă a întregului gulag comunist.

Însă, ca să poți înțelege simbolistica poveștilor întrupate în Memorial, trebuie să știi povestea acestei închisori. Succint, ea sună așa: din 1897 și până în 1918, penitenciarul a găzduit deți­nuți de drept comun, cu unele excepții, cum a fost de pildă preotul rutean Alexei Kobaliuk, condamnat pentru delicte de natură politică. Apoi, între cele două războaie aici au fost încarcerați deținuți cu pedepse minore, de 2 sau 3 ani, după care din noiembrie 1944 până în mai 1945, când Maramureșul a fost anexat la Ucraina Subcarpatică la Sighet au fost întemnițați dezertori și delincvenți din Armata Roșie eliberatoare și stăpânitoare a orașului, transferați apoi în U.R.S.S. Începând cu anul 1948 sunt închiși aici , alături de deținuți de drept comun, primii deținuți politici: elevi, studenți, soldați, ofițeri, țărani ce făcuseră parte din mișcările de rezistență din Ardeal, însă din mai 1950 și până în iulie 1955 la Sighet au fost încarcerați exclusiv deți­nuți condamnați pentru motive politice. Vreme de cinci ani, din toate colțurile țării au fost aduși și întemnițați în cel mai mare secret peste 200 de demnitari și personalități emblematice ale României. E vorba de 4 prim miniștri: Iuliu Maniu, Constantin Argetoianu, Gheorghe Tătărăscu și Ion Grigurcu; de 4 șefi de partide: Iuliu Maniu, Ioan Mihalache, Dinu Brătianu și Constantin Titel Petrescu; de 5 guvernatori ai B N R: Constantin Anghelescu, Dumitru Burileanu, Grigore Dumitrescu, Mihail Manoilescu și Constantin Tătăranu; de 23 de academicieni: Gheorghe Tașcă, Gheorghe Brătianu, Ioan Lupaș, Constantin C. Giurescu…; de 23 de personalități ce au contribuit decisiv la făurirea României Mari: Iuliu Maniu, Pantelimon Halippa, Iuliu Hossu, Ilie Lazăr …; de zeci de profesori universitari, miniștri, secretari de stat, ofițeri de toate rangurile, ziariști, preoți, canonici, dar și de 16 ierarhi sau viitori ierarhi catolici, dintre care 10 de confesiune greco–catolică: Ioan Bălan, Ioan Cherteș, Tit Liviu Chinezu, Ioan Dragomir, Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Ho­ssu, Ioan Ploscaru, Alexandru Rusu, Ioan Suciu și Alexandru Todea. Și astfel, un penitenciar oarecare din nordul țării devine… Închisoarea elitelor României.

În acest interval mor la Sighet peste 50 de demnitari încarcerați care au fost înhumați pe ascuns în locuri necunoscute din Cimitirul Săracilor, situat pe malul Tisei. Printre cei ce-și dorm somnul de veci în acest țintirim fără morminte se numără Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Gheorghe Brătianu, Mihail Manoilescu, Gheorghe Tătărăscu, Gheorghe Tașcă, episcopii greco–catolici Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu ori cel romano–catolic de Iași, Anton Durkovici…

Ioan Țiplea