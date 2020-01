Maramureşul, “fruntaş” la accidentele de muncă

Maramureşul s-a situat în 2019 între primele cinci judeţe din ţară cu cele mai multe accidente de muncă. Oficialii Inspectoratului de Muncă Maramureş (ITM) sunt de părere că la această situaţie a dus sinceritatea angajatorilor. Mai exact, agenţii economici au ajuns să conştientizeze importanţa comunicării incidentelor produse în timpul activităţii. Aşa că, angajatorii au început să transmită cât mai des la ITM informaţiile despre accidentele de muncă. Pe de altă parte, anul trecut, a avut loc un eveniment colectiv, fiind înregistrate 25 de victime. Sunt principalele motive pentru care Maramureşul a ajuns pe locul 5 la nivel naţional în acest top nefericit al accidentelor de muncă, au declarat reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Purtătorul de cuvânt al ITM Maramureş, Mircea Onea, a declarat că anul trecut în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă au fost controlaţi 1.334 de angajatori, din care au fost sancţionaţi 1.149. Au fost constatate 1.761 de neconformităţi. S-au dat 1.785 de sancţiuni, din care 70 au fost amenzi în cuantum de 404.000 lei, iar restul avertismente. Numărul sancţiunilor e identic cu cel din 2018. În schimb, s-a diminuat cu 131 numărul unităţilor verificate, din cauză că la compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă a fost cu un inspector mai puţin. Printre neconformităţile identificate se numără: lipsa echipamentului de protecţie, lipsa instructajului la angajare, respectiv instructajul periodic, lipsa controalelor medicale la angajare şi periodice.

Domeniile mai predispuse la accidente

În ce priveşte statistica accidentelor de muncă, anul trecut s-au înregistrat 175 de accidente de muncă, soldate cu incapacitate temporară de muncă, cu 43 mai multe decât în 2018. Cele mai multe evenimente s-au produs în industria prelucrătoare 129 accidente. Alte accidente au fost semnalate în construcţii: 13, transport, depozitare: 9, sănătate şi asistenţă socială: 5 şi agricultură, silvicultură: 5.

“Aici e şi rodul muncii noastre, am conştientizat angajatorii că orice eveniment produs în timpul activităţii se comunică la ITM. Se datorează şi acelui accident colectiv, de traseu când 25 de femei au suferit un accident de circulaţie. Ele se îndreptau spre locul de muncă, urmau să intre în schimb la ora 14. În urma accidentului de circulaţie suferit pe traseul spre locul de muncă, femeile au suferit vătămări corporale”, a precizat Mircea Onea.

Alte 6 accidente au fost mortale. “Din cele 6 accidente mortale, 4 s-au produs pe raza judeţului Maramureş, 2 au fost în alte judeţe, dar firmele sunt înregistrate în Maramureş, aşa că evenimentele sunt comunicate unde firma îşi are sediul”, a explicat purtătorul de cuvânt al ITM. Potrivit raportului oficial, câte două accidente mortale au fost înregistrate în agricultură, silvicultură şi construcţii. De asemenea, muncitori decedaţi au mai fost în transport, depozitare: 1 şi administraţia publică, ordine: 1.

Cercetări laborioase…

Unul dintre accidentele de muncă semnificative a fost cel înregistrat în Lăpuş, când victimă a fost un pădurar. Inspectorii de muncă maramureşeni au cercetat cazul, dar ulterior dosarul a fost transmis la centru, din cauză că Direcţia Silvică nu are personalitate juridică.

“Noi am finalizat controlul. Raportul final nu a putut fi transmis. Acel accident a fost înregistrat la ITM Bucureşti, deşi a fost cercetat de noi, deoarece personalitate juridică are doar ROMSILVA. De aceea au apărut şi unele sincope în toată această discuţie legată de familia celui care a decedat. Noi am trimis procesul verbal, a fost avizat de Inspecţia Muncii, l-am trimis la Casa de Pensii, dar finalizarea dosarului nu este gata, deoarece discutăm de acele expertize tehnice, balistice pe care Poliţia nu le-a comunicat. Cauza decesului e certă, dar condiţiile de cauzalitate nu sunt clare”, a precizat Mircea Onea.