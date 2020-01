Simona Halep – Elise Mertens, din optimile A.O., se joacă luni de la ora 02:00

Organizatorii de la Australian Open au stabilit ora de start a partidei dintre Simona Halep și Elise Mertens, din faza optimilor de finală de la Australian Open. Meciul a fost programat pe Rod Laver Arena, în deschiderea zilei de luni, de la ora 02:00.

Simona Halep a trecut de Yulia Putintseva, scor 6-1, 6-4, în turul 3 al primului turneu de Mare Șlem din 2020 și s-a calificat în săptămâna a doua la Australian Open, acolo unde se va duela cu Elise Mertens. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori până acum, iar statistica este de partea jucătoarei din România, a câștigat de două ori (la Madrid și la Roland Garros, în 2018) și a pierdut o singură dată (la Doha, în 2019).

„Am jucat de câteva ori, cred că la French Open ne-am întâlnit. Am jucat o dată și la Madrid, și la Doha. Am jucat de multe ori și e suficient pentru a ști cum joacă și ce am de făcut împotriva ei. Nu m-am gândit încă la acest meci, ca să fiu sinceră, pentru că este prea din scurt.

Dar voi fi pregătită pentru meci și trebuie să lupt. Chiar dacă va juca grozav, voi fi acolo gata să joc. Dacă îmi aduc aminte am avut set și break (n.r. în finală la Qatar Open), cred că se luptă până la final, nu renunță niciodată. Și face meciuri bune, joacă în viteză, aproape de linia de fund.”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.