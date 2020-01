În acest an, 11.000 de puieți se plantează în pădurile orașului Baia Sprie

Administrația Baia Sprie are în plan plantarea a peste 10.000 de puieți în pădurile care înconjoară orașul. Aceștia provin din pepinierele Direcției Silvice Maramureș: „Primăria Baia Sprie, în parteneriat cu Ocolul Silvic Baia Sprie, plantează în acest an, în pădurile din zona orașului, 11.000 de puieți din pepinierele Direcției Silvice Maramureș. În planul de activități pe acest an se prevăd împăduriri integrale pe o suprafață de 16 mii de metri pătrați un număr de 8.000 de puieți în zona Mogoșa și acțiuni de completare cu 3.000 de puieți în zona Gutin. De asemenea se vor desfășura acțiuni de întreținere pe o suprafață de 50 hectare, acțiuni care prevăd revizuirea plantațiilor, separarea speciilor forestiere de specii lemnoase și ierboase în regenerări artificiale și regenerări naturale. Protecția pădurilor și a mediului înconjurător este o prioritate reală a administrației locale. Acestea reprezintă un patrimoniu inestimabil pe care e necesar să-l administrăm responsabil. Prin proiectul inițiat de Primăria Baia Sprie, depus la Centrul Județean APIA Maramureș și semnat anul 2019, pădurile aflate în proprietatea orașului Baia Sprie vor fi protejate în următorii 5 ani. Se garantează astfel integritatea pădurilor noastre și se instituie «zone de liniște» pe o suprafață de 2.337,49 hectare, în zonele Chiuzbaia – Baia Sprie – Șuior. Acțiunile și proiectele demarate în 2019, dar continuate în 2020, reprezintă pentru comunitatea noastră un câștig major în domeniul serviciilor climatice, de conservare a patrimoniului verde și a calității pădurilor din orașul nostru”, spun reprezentanții administrației locale Baia Sprie.